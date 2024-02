„Mișuna gândacul pe lângă copil, prin pătuț”. Reacția spitalului din Botoșani după apariția imaginilor cu gândaci pe internet

În filmări se vede cum insectele se plimbă pe pereți și ajung chiar și pe paturile din salon. Conducerea spitalului a închis temporar secția duminică dimineață pentru dezinsecție.

Imaginile au fost filmate sâmbătă de o femeie care era internată alături de copilul ei, de un an și 2 luni, în secția de pediatrie a Spitalului Județean Botoșani. După ce imaginile au ajuns pe internet, femeia fost luată la întrebări de medici.

Albertina Baciu, mama copilului: „Mișuna gândacul pe lângă băiat, pe lângă copil, prin pătuț, peste tot, pe perete. Cum am văzut am publicat o postare și m-au chemat în birou la ei. S-au suparat, ca de ce am postat. M-am externat pentru că nu mai puteam să stau în condițiile alea.”

Andrei Baciu, tatăl copilului: „O asistentă îmi arăta mie așa, să vorbesc mai încet. Când le-am zis de problema cu gandacii, deja nu mai spuneau nimic, se schimbase la față. Au zis că trebuia să îi anunțăm pe ei, să nu postăm imaginile."

Managerul spitalului spune că ultima deratizare a fost săptămâna trecută.

Monica Adăscăliței, managerul Spitalului Județean Botoșani: „Salonul respectiv a fost dezinfectat, a fost închis, iar restul de pacienți din zona Digestivi din cadrul Secției de Pediatrie au fost mutați în secția ORL pentru a face o dezinsecție completă a acestui compartiment. E posibil într-adevar ca soluțiile care sunt actualmente să nu mai facă față acestor insecte și de asta sunt aceste probleme.”

Pe internet și alte mame care au ajuns în secția de Pediatrie a Spitalului Județean Botoșani au distribuit fotografii cu gândaci care mișună prin saloane. Reprezentanții unității medicale au promis că vor schimba soluțiile pentru dezinsecție.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-02-2024 18:37