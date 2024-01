„Mișunau gândacii pe masă.” Un bărbat a filmat gândaci care se plimbau printre tăvile de mâncare, într-un mall din Galați

Insectele mișunau pe aranjamentele florale și pe mesele unde clienții merg cu tăvile să mănânce.

Imaginile au fost trimise și la Protecția Consumatorilor, iar inspectorii veniți în control au împărțit amenzi și au închis un punct de vânzare.

Bărbatul care a filmat imaginile a mers cu nepotica să mănânce în zona de restaurante a centrului comercial, dar, în câteva minute, i-a pierit pofta de mâncare.

Ciprian Petrache, client: „Am constatat că mișunau gândacii pe masă și vă dați seama că nu a fost plăcut. Am sunat pe numărul de pe internet al mall-ului și am rugat să vorbesc cu managerul. A venit o domnișoară de la informații. Am abandonat tava acolo, pe masă. Bineînțeles că nici nepoțica mea nu a mai putut să consume hrana de acolo.”

Bărbatul nu a putut să discute cu nimeni din conducerea mall-ului, pentru a-i spune ce problemă are, așa că a sesizat Comisariatul pentru Protecția Consumatorului. La rândul lor, inspectorii au găsit nereguli în zona de restaurante a centrului comercial.

Carmen Tudor, comisar-sef CJPC Galați: „Am făcut verificări atât în zona de servire a mesei, cât și în zona restaurantelor, unităților de fast food, dar și în zona tehnică din spatele acestora. În zona tehnică am constatat existența unui gândac mort și a unui gândac viu, motiv pentru care a fost sancționat cu amendă de 10.000 de lei."

În urma controlului, nereguli au fost găsite la toate restaurantele din mall. Unele aveau și alimente cu termenul de valabilitate depășit. Până acum au fost date amenzi în valoare totala de 65.000 de lei. După verificări, reprezentanții mall-ului au precizat într-un comunicat:

„Am intensificat procedurile de dezinsecție și vom continua intensificarea acestui program, inclusiv prin tratamente suplimentare și monitorizare continuă.”

Documentele legate de sancțiunile care le vor fi aplicate celorlalte restaurante din centrul comercial vor fi încheiate luni, au anunțat comisarii de la Protecția Consumatorului.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 19-01-2024 17:45