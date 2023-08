„Mereu au zis că îi ia capul”. Un tânăr a fost ucis pe stradă, în Săcele, de patru bărbați, înarmați cu furci și topoare

Femeia spune că patru indivizi, înarmați cu topoare și furci, s-au năpustit asupra lui, pe stradă. Potrivit anchetatorilor, între victimă și agresori mocnea un conflict mai vechi. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Rudele povestesc că bărbatul de 38 de ani ar fi fost amenințat de un individ și de cei trei fii ai săi. Familia a sunat după ajutor și, după ce au ajuns jandarmii, spiritele s-au calmat. Doar pentru câteva ore însă, pentru că după lăsarea serii, cei patru suspecți l-au așteptat pe stradă și l-au atacat pe bărbat. Acesta se întorcea de la socri, împreună cu soția.

Raluca Brumar, soția victimei: „Au ieșit afară cu topoare, cu furci, cu măciucă. Noi am chemat echipajul. Tot nouă ne-au spus să stăm cuminți, să stăm frumos. După aceea la ora 8 am plecat la tata, în jos. Am stat până la 8:30, ne-am întors acasă, când am ajuns în dreptul la poartă la ei, au ieșit toți patru."

Cei patru indivizi l-au urmărit pe bărbat, iar în momentul în care a ajuns în dreptul une porți, s-au năpustit asupra sa. Victima a reușit să fugă aproape 30 de m, însă a fost prinsă.

Roland Octavian, socrul victimei: „A căzut jos acolo și jos trântit acolo i-au dat până când l-au lăsat lat."

Alertați de țipete, vecinii au încercat să îi oprească pe atacatori.

Vecin: „Și eu și un cumnat de al meu am țipat cât am putut. Cât am putut am țipat la ei și atunci l-au lăsat, dar deja... l-au omorât."

Bărbatul a fost preluat de o ambulanță, dar s-a stins în drum spre spital.

În urmă cu două luni, ar mai fi fost amenințat de aceiași indivizi, spun rudele.

Aurel Zămăcău, tatăl vitreg al victimei: „Au venit, l-au păzit mereu, l-au amenințat. Mereu au zis că îi ia capul. Nu era nimeni pe stradă în momentul ală. A fost timpul favorabil pentru ei."

Ionuț era căsătorit, avea doi copii și lucra în construcții.

Florentina Manolache, comisar de poliție: „Au demarat cercetări cu celeritate în cadrul dosarului penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor."

Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 15-08-2023 07:25