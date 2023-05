„Medicii nu recomandă, dar am mai luat”. Pericolul suplimentelor alimentare. Românii le iau chiar dacă nu văd efecte pozitive

Multe suplimente au o utilitate scăzută, explică și medicii, îngrijorați că acestea sunt consumate în exces și pot face mai mult rău decât bine.

Convinși de reclame, de vecini, ori de sfaturile de pe internet mulți oameni consumă suplimente alimentare chiar și atunci când nu este cazul.

Femeie: „Am luat colagen, nu pot să zic că sunt eficiente, că deocamdată iau de o lună de zile și acum am fost la medic să văd ce zice.”

Reporter: „Dar vi l-a recomandat medicul?”

Femeie: „E nu, ne recomandăm noi, auzim de la fiecare în parte câte ceva"

Femeie: „Medicii nu recomandă, dar am mai luat pentru articulații.”

Reporter: „Dar ați simțit că v-au făcut bine?”

Femeie: „N-am simțit nicio îmbunătățire, nu ne putem pronunța."

Protectoarele hepatice, pastilele pentru scăderea colesterolului, sau pentru reducerea retenției de apă şi slăbit, sunt printre cele mai cumpărate suplimente. Iar preţul nu este tocmai mic.

Atrag foarte mulți clienți și cele care promit un ten luminos, ori ajută la detoxifiere, anxietate sau concentrare. Unele dintre ele sunt folositoare pe termen scurt, spun medicii, însă ar trebui consumate în urma unor analize.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă eu iau vitamina C și corpul meu are destulă vitamina C, o elimin prin urină și acolo acidific urina și risc să mi agravez o problemă renală. Pot avea reacții adverse pe termen lung, de exemplu un exces de vitamina B. Pe lângă faptul că ne îngrașă, stimulează celulele canceroase. Orice ceai, orice supliment, are o reacție adversă nu doar pastilele. Pe o perioadă scurtă, când e o masă bogată și știi că ai ceva probleme biliare, poți să-ți iei un tonic biliar, dar pe termen lung soluția este grijă la alimentație, somn și stilul de viață."

Peste 1,3 miliarde de euro anual cheltuiesc românii pe suplimente alimentare, aproximează specialiștii din industria farmaceutică. Din această cauză, Consiliul Concurenței cere o reglementare strictă.

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei: „Populația plătește pe suplimente alimentare sume comparabile cu ceea ce plătește pe medicamente. Recomandarea noastră este să se întărească reglementarea supravegherea suplimentelor alimentare, să o apropiem de cea a medicamentelor, nu atât de riguroasă și costisitoare. Să ne asigurăm că au și efecte benefice pentru sănătatea noastră."

Potrivit unui studiu recent, 7 din 10 români declară că au luat vitamine sau suplimente alimentare în ultimul an, indiferent de vârstă. Iar femeile sunt mai multe decât bărbații.

Dată publicare: 22-05-2023 19:27