Cozi interminabile în ultimele zile ale a expoziţiei lui Constantin Brâncuși de la Timișoara

În fiecare dimineață oameni din toată țara, dar și turiști străini, se așează la coadă cu câteva ore înaintea deschiderii caselor pentru a prinde bilete.

Sunt disponibile doar 360 de bilete zilnic pentru că restul au fost cumpărate online și s-au epuizat în urmă cu două săptămâni.

Câteva zeci de persoane au aflat că nu vor putea intra vineri la expoziție, după ce au stat în frig aproape două ore. De altfel, coada s-a întins pe aproape o sută de metri.

Femeie: „Sunt dezamăgită, da. Am adus-o și pe mama, voiam să o duc și pe fetița mea. Revin mâine dimineață.”

Femeie: „Mai mare dezamăgirea că nu m-am mobilizat la timp să fi venit de când a fost expoziția. Acum mi se pare că toată lumea a lăsat expoziția pe ultima sută de metri și toată lumea se înghesuie acum ultimele săptămâni să prindă bilet.”

Un domn a venit din Suceava, special pentru expoziție. La ora șase dimineața era în fata muzeului.

Bărbat: „Cu o seară înainte am aflat că vin alții și de la cinci și șapte minute. Așa că măcar am zis să am șanse. E greu să afli într-o viață atâtea exponate ale lui Brâncuși într-o singură locație. Dacă vrei să le vezi altă dată o să trebuiască să îți iei bilete în toată Europa.”

Mai multe persoane dintr-un grup de 25 vizitatori care aveau bilet vineri dimineață nu au putut să ajungă, așa că prietenii lor le-au împărțit gratuit celor care stăteau la coadă.

Reporter: „Cum le-au primit oamenii de aici de la coada?

Adriana Timiș, una din persoanele ce au împărțit biletele: Cu bucurie, după cum se vede, fiind și frig și coada atât de mare.”

Până acum, peste 120.000 de persoane au vizitat expoziția, fiind cel mai de succes eveniment organizat în vestul țării în ultimii ani.

Filip Petcu, director Muzeul Național de Artă Timișoara: „Sunt oameni care vin de peste tot, care din păcate nu au reușit să iși facă rezervare online, biletele s-au epuizat, iar acum ultimele bilete sunt disponibile la casierie.”

Ultima zi a expoziției va fi 28 ianuarie, atunci când BNR va lansa și o monedă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 26-01-2024 13:54