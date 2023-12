Expoziție nocturnă cu operele lui Brâncuși, la Timișoara. Sunt programări făcute până la jumătatea lui ianuarie

Accesul a fost gratuit, dar numărul de locuri a fost limitat, așa că a fost nevoie de programări online.

Învăluit de o ceață densă, Muzeul Național de Artă din Timișoara a rămas deschis toată noaptea. În mod normal, la Expoziția Brâncuși, organizatorii permit accesul a 100 de vizitatori pe oră, dar, pentru că interesul a fost foarte mare, azi-noapte oamenii au intrat în serii de câte 130.

La miezul nopții, la intrarea în Muzeul Național de Artă din Timișoara erau zeci de persoane care așteptau să intre să viziteze expoziția operelor lui Constantin Brâncuși.

Sasha este din Caraibe, iar Jude din Liban. Ambele au fost impresionate de operele lui Brâncuși.

Sasha – vizitatoare: „Pare că a fost un artist foarte interesant, auzisem deja povestea cu pasărea în Statele Unite și a fost interesant să văd opera de artă în viața reală."

Jude: „A fost prima expoziție a unui artist român pe care am văzut-o, și a fost foarte frumos."

Până acum, expoziția a adunat aproape 100.000 de vizitatori, cu mult peste așteptări. De altfel, nu mai este niciun bilet disponibil până în 12 ianuarie.

Victor, vizitator: „Cred că e important pentru generația noastră să aibă contactul cu valorile în care trebuie să ne ancorăm ca și tineri, până la urmă."

Vizitator: „A fost interesantă, eu am fost și la Centre du Pompidou, dar una e când vezi acasă sculptorul românesc. Acum am prins bilete, nu a fost că vrem, ora a fost aleasă, dar acum am prins biletele."

Andreea, vizitatoare: „E o ocazie unică să vedem atâtea lucrări într-un singur loc."

Prin maratonul nocturn a fost marcat faptul că ieri s-au împlinit 34 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș din România liber de comunism. Expoziția lui Brâncuși este deschisă până în 28 ianuarie, anul viitor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 21-12-2023 08:03