Ziua mondială a Prematurului. Câți copii se nasc anual înainte de termen în România. La Iași, un micuț are doar 600 de grame

Datele arată că din 180.000 de bebeluși, câți vin pe lume anual în România, 20.000 sunt născuți prematur. Ca să îi sărbătorească, cea mai mare maternitate din Moldova, a fost decorată în mov, culoare atribuită oficial acestor prunci supraviețuitori.

De ziua Mondială a Prematurului, saloanele Maternității Cuza Vodă din Iași, cea mai mare din regiune, au fost împodobite cu decorațiuni mov, culoare-simbol al luptei pentru viață a acestor copii nascuti prea devreme.

Si hăinuțele bebelușilor internați aici au, astazi, aceeași culoare. În maternitate sunt îngrijiți acum peste 90 de bebeluși prematuri, din toată regiunea Moldovei. Cel mai mic are 600 de grame.

O mamă e fericită că fetița ei a depășit pericolele din prima lună de viață.

Mamă: "Îmi era foarte greu. 900 de grame, era foarte mică. Când am văzut că a scăzut 100 și ceva de grame deja începuse îmi pierdusem speranța".

Abia așteptam să ajung la ea să văd un pic. Acum parcă pe zice trece e mai frumoasă. Abia aștept să o iau acasă".

Medic: "El a avut 600 gr, ea a avut 590 gr. Acum au 837 gr și 700 gr. Respiră singuri și suntem foarte mândri de ei".

Femeie: "Toată o admirăm din cap până în picioare și așteptăm să o luăm acasă".

Unii dintre copiii nascuti prematur la maternitatea din iasi, si care au crescut mari și sunt perfect sănătoși, au tinut sa le multumeasca astazi medicilor.

Anastasia: "Acum sunt mai mare ca mama mea. A depins mai mult de doctorița și doctorii respectiv care m-au îngrijit".

Mama Anastasiei: "S-a născut la 900 de grame și a scăzut până la 780 de grame. Am stat trei luni aici în fiecare zi. De doi ani de zile noi am fost la controale periodice, noi am avut teme pentru acasă încă de la 3, 6, 9 luni de fiecare dată când veneam la control".

De la începutul anului, la Maternitatea Cuza Vodă din Iași au fost îngrijiți 5.621 de bebeluși dintre care 1.328 prematuri.

Anca Bivoleanu, medic Maternitatea Cuza Vodă: "Culoarea mov a fost aleasă pentru că exprimă o energie bună, culoarea speranței. Trebuie foarte multă răbdare. Nu este ușor când vezi că celelalte mame pleacă acasă repede cu un copil sănătos și celelalte stau și vin zi de zi și este destul de greu și suntem alături de ele".

Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, din 180.000 de copii, câți vin pe lume într-un an în România, peste 10% sunt născuți prematur.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-11-2023 18:46