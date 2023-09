„Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută”. Mesajul lui Nicușor Dan către locuitorii Bucureștiului

„În mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am făcut în 2021 28 – vorbesc de reţeaua principală – în 2022 am făcut 32, iar anul acesta o să facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am ştiut că sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută”, a declarat, joi seară, într-o emisiune B1TV, Nicuşor Dan, transmite news.ro.

Primarul Capitalei a adăugat că există 10 şantiere mari deschise.

„Asta înseamnă şantiere de 5 – 6 – 10 km conductă, în care se pune direct conductă preizolată, şi 10 – 12 şantiere pe bucăţele mai mici, unde Termoenergetica schimbă cu conductă normală unde crede ea că sunt avarii. Iarna asta, şi din cauza acestor schimbări şi din cauza centralei de la Titan care e nouă, i-am dat drumul în februarie, anul acesta, o să fie mult mai bine decât iarna trecută”, a mai declarat primarul general.

Sursa: News.ro Dată publicare: 21-09-2023 23:02