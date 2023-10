„Geamurile s-au făcut toate zob”. Un hotel de patru stele din Dej a luat foc. Două etaje au fost distruse aproape complet

Flăcările amenințau și casele aflate în vecinătate, iar fumul gros și negru a pus pe jar locuitorii orașului.

Incendiul a izbucnit la mansarda hotelului, iar flăcările de câțiva metri și fumul gros i-au speriat pe oamenii care locuiesc în apropiere. Pompierii au fost nevoiți să-i evacueze, ca să evite o tragedie.

Martor: „Eu am primit un telefon ce se întâmplă că e fum în spatele casei mele și când am ieșit am văzut doar că ardea acoperișul. După aceea am văzut că s-a extins.”



Martor: „Dintr-o dată așa a ieșit o flacără și pe urmă s-a întins foarte repede. Pușca, explodase acolo într-o parte. Și geamurile s-au făcut toate zob.”



Martor: „Am văzut un fum așa și o flacără și dintr-o dată s-a extins focul.”

Pompierii s-au luptat mai bine de trei ore cu flăcările, care făcut scrum ultimele 2 etaje. Și primele 2 niveluri au fost parțial distruse. Misiunea a fost îngreunată de pericolul de extindere - atât la casele învecinate, cât și la benzinăria de peste drum, la care a fost oprită alimentarea.

Andrei Biriș purtător de cuvânt ISU Cluj: „La fața locului s-au deplasat șapte autospeciale de stins incendii precum și trei autoscări din patru subunități ale ISU Cluj. În sprijin au venit autospeciale de stingere din cadrul ISU Bistrița, Sălaj și Mureș.”



În momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau 15 angajați și o persoană cazată. Toți au reușit să iasă la timp din clădire. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

Dată publicare: 06-10-2023 07:38