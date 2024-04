Mesajul lui Zelenski pentru România, după întâlnirea cu Iohannis. Vorbește despre un „tandem Ucraina-România”

Președintele Ucrainei a relatat subiectele discuție în urma întâlnirii cu președintele Iohannis, printr-un mesaj pe X.

„M-am întâlnit cu președintele României Klaus Iohannis, pentru a discuta despre cooperarea noastră în domeniul apărării, despre bombardarea de către Rusia a centralei energetice de la Nistru, precum și despre necesitatea de a consolida apărarea aeriană ucraineană și de a crea un scut aerian fiabil.

Am vorbit, de asemenea, despre funcționarea coridorului de export între Ucraina, România și Republica Moldova. Apreciem poziția României cu privire la tranzitul produselor agricole ucrainene.

În condițiile agresiunii rusești, tandemul Ucraina-România are o contribuție semnificativă la asigurarea securității alimentare globale” a scris Zelenski.

I met with Romanian President @KlausIohannis to discuss our defense cooperation, Russia’s shelling of the Dniester HPP, as well as the need to strengthen Ukrainian air defense and create a reliable air shield.

We also spoke about the functioning of the export corridor between… pic.twitter.com/uw724TWA23