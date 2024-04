Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Vilnius: ”Discuţie substanţială. Sprijin ferm”

„Discuţie substanţială cu preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, în marja participării la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări la Vilnius. Am reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina, în toate privinţele relevante şi determinarea noastră de a consolida conectivitatea regională, cooperarea transfrontalieră durabilă şi securitatea energetică”, a scris Klaus Iohannis, joi pe reţeaua X, fostă Twitter.

Substantive discussion with President @ZelenskyyUa in #Vilnius, on the margins of the #3SI Summit. I reiterated our firm support for Ukraine, on all relevant dimensions&our determination to consolidate regional connectivity, sustainable cross-border cooperation&energy security.