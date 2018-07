Zeci de turiști, blocați în Cheile Râșnoavei. Cinci podețe rupte de un pârâu umflat

Pro TV

Zeci de oameni au rămas blocaţi la pensiunile din Cheile Râșnoavei, judeţul Braşov, după ce un pârâu umflat de ploi a rupt cinci podețe din zonă.

Duminică seară, lucrătorii de la Ocolul Silvic au improvizat câteva treceri peste apă, astfel că unii turişti s-au încumetat să intre cu maşinile prin albia umplută cu pietriş. Cei veniţi cu rulotele însă aşteaptă o soluţie mai bună.

Câțiva nuntaşi s-au distrat cu o seară înainte, dar din cauza vremii au fost nevoiţi să îşi prelungească şederea la pensiunea unde au fost cazaţi.

Petrecerea s-a încheiat cu nervi şi maşini împinse pe podeţele reparate în grabă de autorităţi.

”Ieri au făcut, dar nu se putea trece. Au trecut trei maşini, a rămas toba acolo, ieşea fum pe dedesubt, au văzut fetele, le împingeau cu mâinile unde rămânea pe pod”, povestește un turist.

Dacă ei au avut noroc şi au reuşit îşi vadă de drum, o familie şi-a luat gândul de la plecare.

Oamenii spun că nu pot trece cu rulota peste podeţul reparat doar cu pietriş şi pământ, de frică să nu se afunde în nămol. Acum stau cu bagajele la uşă şi aşteaptă ca autorităţile să îşi facă treaba mai repede.

”Noi trebuie să plecăm, avem de astăzi cazare la Ocna Sibiului.Nu putem trece din cauza podurilor că nu-s făcute calumea”, spune o turistă.

Lucrările sunt coordonate de Ocolul Silvic Râşnov. Reprezentanţii instituţiei spun că podeţele au intrat în reabilitare din luna mai, însă din cauza vremii lucrările nu au mai putut înainta. Pentru ca să nu oprească de tot traficul în zonă, au fost amenajate nişte podețe provizorii care nu au făcut faţă şuvoaielor.

”Ele sunt provizorii şi nu am avut experienţa necesară. Nu ne-am dat seama că va curge un volum aşa mare de apă într-un termen aşa scurt. Ieri a fost o situaţie de criză. Eu am fost personal acolo cu utilaje, i-am ajutat pe toţi să treacă peste acel pod. Acum nu am putut să le facem la standarde”, a explicat Gheorghe Puiu, șef Ocol Silvic Râșnov.

Dacă vremea îşi va reveni, lucrările la acest drum vor fi terminate într-o lună, spun autorităţile. Până atunci, turiştii trebuie să se descurce cum or putea, pe podeţele improvizate.

