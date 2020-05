Zeci de români blocați în Austria în timpul pandemiei au ajuns în țară."O lună-două şi ne întoarcem"

Trenul special care circulă pe ruta Timișoara-Viena cu îngrijitori români din Austria s-a întors miercuri dimineață în țară.

În vagoane s-au aflat zeci de români care au rămas blocați acolo în timp de pandemie și au muncit în familiile unde sunt angajați.

E doar o pauză de câteva săptămâni, o parte petrecută în carantină, după care oamenii spun se vor întoarce în străinătate, la lucru.

Trenul special înființat pentru îngrijitorii români care muncesc în Austria a intrat în țară pe la Curtici, în jurul orei 8, unde oamenii au primit formularele împărțite de reprezentanții direcției de sănătate publică.

Românii și-au petrecut ultimele luni izolați în casele în care munceau

Citește și Românii pot pleca cu trenul la muncă în Europa. Cine va fi însă dat jos din vagon

41 de români erau în vagoane. Opt au coborât la Curtici, ceilalți și-au continuat drumul până la Timișoara. Ultimele luni, marcate de pandemia Covid 19, le-au petrecut izolați în casele unde muncesc.

Femeie: „Trei luni am stat am fost la o bătrânică. Acolo au fost foarte organizați, disciplinați, au respectat toate regulile care au fost impuse. Oamenii acolo sunt altfel decât noi din păcate, sunt mult mai conștienți, respectă legile și am trecut cu bine, eu nu am avut niciun pic de frică.”

Reporter: „Trebuie să intrați în carantină?”

Femeie: „Sinceră să vă spun aș plăti eu testul numai ca să mă duc la familie, că de trei luni sunt închisă”.

Revederea cu familia va fi însă scurtă pentru toți acești oameni, întrucât peste o lună și jumătate se vor reîntoarce la locurile de muncă din Austria.

Deocamdată, o dată ajunși în țară, au fost duși cu microbuzele spre județele de reședință, unde trebuie să stea în carantină următoarele 14 zile.

Reporter: „Vă mai întoarceți?”

Bărbat: „Da”

Reporter: „Cât veți sta în România?”

Bărbat: „Depinde... o lună-două și ne întoarcem”.

Miercuri seară, alți peste o sută de îngrijitori români vor pleca în Austria, pe aceeași rută. Trenul special pentru ei a făcut prima cursă duminică.