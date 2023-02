Zeci de primării și persoane fizice, înșelate de o așa zisă firmă de consultanță pentru proiecte europene

O firmă specializată în accesarea fondurilor europene este cercetată de DIICOT pentru că ar fi înșelat zeci de companii private, dar și primării din întreaga țară. Clienţii au plătit sute de mii de euro, pentru proiecte despre care nu ştiau dacă sunt sau nu eligibile.

În Bod, județul Brașov, Primăria voia să amenajeze cu bani europeni un parc fotovoltaic și mai multe spații verzi. Fără specialiști în instituție, pregătiți să scrie documentația pentru a lua fondurile, primarul a apelat la o firmă de consultanță pe care - spune el - a ales-o după ce i-a verificat activitatea.

Sergiu Arsene, primar în Bod: „Știa ce vorbește, stăpânea termenii, a trimis documentele.”

Primăria din Bod a plătit pentru consultanță 10.000 de euro și a așteptat să primească banii de la Uniunea Europeană. În loc ca în conturile instituției să intre miile de euro la care edilul spera - a primit un mail suspect.

Sergiu Arsene, primar în Bod: „Am primit aprobarea de la o adresă de e-mail care era definită de la Comisia Europeană, un fel de clonă. Domeniul nu era al Uniunii Europene, era un domeniu foarte apropiat de al Uniunii Europene, domeniu cumpărat de pe un server cu 250 de lei .”

Sergiu Arsene a sesizat escrocheria la DIICOT și în ancheta care a urmat s-a stabilit că firma de consultanță care l-a păcălit pe el a mai făcut și alte victime. Printre cei înșelați este și Cornel Greavu, primar în Drăguș, Brașov. A plătit firmei de consultanță 80.000 de lei.

Cornel Greavu, primar în Drăguș, Brașov: „Nu am avut niciun dubiu până în luna septembrie a anului trecut, când trebuia să semnăm contractul de finanțare, după care am început să avem suspiciuni. Azi am pregătit documentele ca să merg să fac şi eu plângere.”

Reprezentantul unei firme care a fost înșelată: „Sunt profesioniști, odată ce ai discutat cu ei îți dădeau senzația că știu ce fac. Că au experiență în aceste dosare.”

În cazul firmei care a înșelat - printre alții - primăriile din Brașov, DIICOT vorbește de un grup infracțional organizat. Afacerea ilegală era gândită de un cuplu - soţ și soție - și de o colaboratoare de-a lor. Prejudiciul ar fi de un milion de lei, dar continuă să fie depuse plângeri.

Patroana a fost arestată

Femeia care conducea firma a fost arestată preventiv. În toată țara sunt cel puțin 40 de primării și circa o sută de companii private care au fost păcălite. Ministrul Fondurilor Europene este de părere că înșelăciunile de tipul celor comise de această grupare pot fi evitate dacă primăriile își angajează proprii consultanți.

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene: „Este una să ai angajatul tău și să îl poți controla și gestiona, și alta e să ai firma de consultanță care uite unde poate să ducă. Pierderea cea mare este la nivelul autorității locale, la nivelul beneficiarului, pentru că un proiect în care și-au pus nădejdea și speranța că îl vor câștiga, rămâne un vis năruit.”

Ca o măsură în plus de siguranță, în contracte ar trebui incluse garanții de bună execuție, adică o sumă de bani pe care consultatul trebuie să o restituie dacă proiectul nu se finalizează.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-02-2023 20:19