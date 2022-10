Rareș Bogdan: M-am luptat cu personaje mult mai cultivate ca Ciolacu. Budăi ar trebui să nu mai mintă pensionarii cu plânsete

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat că are câteva mii de cărţi în plus citite faţă de Marcel Ciolacu şi dacă se apucă să vorbească de liderul PSD, acesta „trebuie să îşi ia trei firme de consultanţă să-i pună vorbele în gură”.

Liberalul i-a cerut ministrului Muncii Marius Budăi să „nu mai stea toată seara să mintă pensionarii cu plânsete de crocodil” şi să rezolve problema pensiilor.

Rareş Bogdan: Am câteva mii de cărţi în plus faţă de Marcel Ciolacu

Rareş Bogdan a declarat, duminică, că cei de la PSD se dovedesc „nişte copilandri”, scrie news.ro.

„Noi niciodată nu ne vom ataca partenerii de coaliţie, dar mi se pare că toată imaginea de 32 de ani a PSD au făcut-o zob oamenii ăştia, pentru că pur şi simplu se dovedesc nişte copilandri”, a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.

Întrebat dacă se referă la Marcel Ciolacu, Rareş Bogdan a răspuns: „Mă refer la cei care caută permanent scandal, caută permanent zâzanie, în loc să se preocupe de adevăratele chestiuni care ţin de ţară”.

„E o suprapunere de crize. Avem o situaţie complicată la graniţa estică şi nordică, avem o şansă uriaşă de a intra în spaţiul Schengen după 11 ani. În loc să ne preocupe toate aceste lucruri extrem de importante pentru viitorul românilor şi al României, noi ce facem? Ne jucăm la groapa de nisip din faţa blocului şi aruncăm cu vorbe în vânt, jignind parteneri de coaliţie”, a continuat Rareş Bogdan.

El a afirmat că de o săptămână liderii PNL sunt sub o adevărată tiradă din partea PSD.

„Nu am suportat atât de multe jigniri cred că de trei ani de zile, niciodată. De o săptămână, probabil din cauza scăderii în sondaje, nu îmi dau seama, pur şi simplu suntem sub o adevărată tiradă zi de zi, la care până acum ne-am ferit să răspundem, pentru că mi se pare că preocupările românilor şi preocupările unor lideri de partide, a unor lideri naţionali sunt cu totul în altă direcţie, nu pentru a răspunde pe mici cioace şi pe mici dialoguri care nu duc la absolut nimic decât la o continuare a conştientizării românilor că clasa politică din România este departe de ceea ce ar trebui să fie şi de problemele ei”, a menţionat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan: PSD a scăzut în sondaje și îi doare

Chestionat dacă are informaţii că PSD a scăzut în sondaje, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns: „Nu am informaţii, am certitudini pentru că văd”.

„Au scăzut şi asta îi doare. De asta se agită de o săptămână, urlă din toţi rărunchii, vor să creeze zâzanie, vor să creeze reacţii din partea noastră. Mă atacă ba pe mine, ba Alina Gorghiu, ba pe Dan Motreanu, ba pe Emil Boc, ba pe Ilie Bolojan, pe cine prind, atacă, ba pe miniştrii noştri, că e Virgil, că e Bode. Pe Bode am văzut că nu. Pe premier şi pe Bode îi lasă mai moale că le trebuie să continue dialogul cu cineva”, a completat Bogdan.

Eurodeputatul PNL a cerut social-democraţilor să înceteze aceste atacuri.

„Să înceteze cu atacurile pentru că altfel ne vor aduce şi pe noi la exasperare, ne vom pierde răbdarea. Am avut războaie publice şi m-am luptat cu personaje mult mai cultivate ca Marcel Ciolacu. Probabil Victor Ponta citise cam 1.500 de cărţi în plus faţă de Marcel Ciolacu şi avea ceva mai multă şcoală. Liviu Dragnea era mult mai abil şi mult mai şmecher”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Acesta a mai fost întrebat dacă PNL doreşte să continue coaliţia de guvernare cu PSD.

„Noi ne dorim să continuăm cu o guvernare stabilă pentru România, dar vă spun din start că nu ne vom lăsa nici călcaţi în picioare, nici umiliţi şi nici nu vom primi lecţii. Dacă vor înţelege un parteneriat asumat, corect, echilibrat, în care să ne respectăm unii pe alţii şi să înţelegem fiecare aportul pe care îl aducem în această guvernare, cu siguranţă lucrurile vor fi foarte bune. Altfel, sigur că coaliţia va continu, dar va fi într-un continuu câr-mâr şi într-un continuu scandal, ceea ce nu va da bine şi nu va face bine României. Eu sper să se oprească din aceste atacuri şi ne preocupe exclusiv guvernarea şi nu atacurile la partener. Noi nu am atacat partenerii de guvernare, niciunul din prim-vicepreşedinţi, nici preşedintele partidului, nici secretarul general. Nu ne-am atacat partenerii. Să înceteze să ne mai atace. Am stat 15 ani in televiziune, eu am vorbele la mine, am câteva mii de cărţi în plus faţă de Marcel Ciolacu. Dacă mă apuc să vorbesc de el, el trebuie să îşi ia trei firme de consultanţă să-i pună vorbele în gură. Să ne lase în pace, să se ocupe de guvernare”, a conchis Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan, despre Marius Budăi: Are de prezentat o lege cu care îl aşteptăm la coaliţie

Rareș Bogdan a afirmat că PSD, prin Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor ar fi bine să găsească bani pentru ca pensiile să crească cu cât mai mult posibil.

Rareş Bogdan a fost întrebat cu cât vor fi majorate pensiile.

„Atâta timp cât sunt bani şi profiturile companiilor din energie şi vânzările au crescut foarte mult, eu cred că trebuie să găsim soluţii. Dacă îi respectăm pe pensionari. Eu nu vreau să aruncăm procente în spaţiul public, spun doar că legea e foarte simplă. Dacă considerăm 1 ianuarie 2023 ca momentul în care trebuie să majorăm pensiile şi acela este, legea spune foarte clar procentul inflaţiei anului precedent. Anul precedent în matematică mea este 2002. În 2022, procentul de inflaţie este 15,3. Preşedintele României, atunci când a vorbit de 15%, de procentul inflaţiei, premierul României, Gheorghe Flutur, eu şi ceilalţi colegi care am vorbit de acest procent, am spus exact în acest rol”, a afirmat Rareş Bogdan.

El a cerut ministrului Finanţelor să găsească bani pentru creşterea pensiilor.

„PSD are doi miniştri, ministrul Muncii şi ministrul Finanţelor. Să facă bine să găsească bani şi să creştem pensiile cu cât mai mult posibil, fără a dezechilibra sigur în niciun fel bugetul României. Eu cred că dacă dorim şi dacă îi respectăm pe oamenii care au muncit în ţara asta, vom căuta soluţii pentru asta. Dar aş vrea să văd la fel de multă preocupare şi pentru zona investiţională. Aş vrea să văd la fel de multă preocupare şi pe zona de companii româneşti. Aş vrea să văd la fel de multă atenţie şi pentru şi pentru zona de investiţii publice, de investiţii private, de investiţii în zona de energie. Foarte bine că ne preocupă soarta pensionarilor. Dar soarta pensionarilor nu îi preocupă doar pe cei din PSD sau pe cei din PNL. Sunt convins că oricine are puţină minte la el şi acordă respect celor care au făcut ceva în ţara asta trebuie să fie preocupat şi de soarta celor care au ieşit din corpul muncii”, a mai transmis prim-vicepreşedintele PNL.

Declarații despre pensiile speciale

Acesta s-a referit şi la problema pensiilor speciale.

„Chestiunea legată de pensii speciale, am spus-o şi o repet, dacă clasa politică din România înţelege cu adevărat că nu putem să avem categorii speciale şi o mare masă de oameni defavorizaţi, atunci vom rezolva această problemă. Domnul Budăi să vină cu un model pe care l-a promis, că e german, că e francez, că e italian, să vină odată cu legea, să o pună pe masă şi să găsească soluţia pentru că este un jalon în PNRR şi riscăm să blocăm atragerea banilor din PNRR dacă nu rezolvăm această problemă. Deci nu ne mai putem juca. Iar în cazul Armatei vorbim de pensie ocupaţională. Nu cred că cineva se trezeşte astăzi să afecteze în vreun fel Armata Română. Îi aştept de vreo săptămână, şi eu, şi românii, şi Armata Română cu propunerea de ministru al Ministerul Apărării Naţionale, tocmai pentru că suntem într-o situaţie complicată şi ţara aceasta trebuie să aibă un ministru al Apărării”, a precizat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul PNL i-a cerut ministrului Muncii Marius Budăi să nu mai „mintă pensionarii cu plânsete de crocodil”.

„Domnul Budăi ar trebui să nu mai stea toată seara să mintă pensionarii cu plânsete de crocodil şi să rezolve problema. Are de prezentat o lege cu care îl aşteptăm la coaliţie pentru a rezolva această problemă. Dacă suntem oameni serioşi. Dacă vrem să ne plângem şi să arătăm ce nu putem face în România atunci sigur că continuăm acest cor naţional al plânsetelor pe umerii pensionarilor şi în realitate nu rezolvăm absolut nimic”, a conchis Rareş Bogdan.

