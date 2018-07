100 persoane au stat la coadă, la CCR, ca să ceară verificarea Codului Penal

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat, joi, la Curtea Constituțională, pentru a depune personal cereri de verificare a constituționalității Codului penal și de procedură penală.

Cei prezenţi au afişat şi pancarte pe care se puteau citi mesaje precum „CeCeRem noi? Respectarea Constituţiei", „E rândul nostru: apărăm democraţia", „Înainte de '89 stăteam la coadă pentru pâine, acum stăm la coadă pentru democraţie", „CeCeRe poporul: democraţie", informează Agerpres.

Persoanele prezente au fost lăsate să intre, pe rând, în sediul CCR începând cu ora 12.30, iar acţiunea s-a terminat după circa două ore. Oamenii s-au plâns că procedura merge foarte încet şi au acuzat faptul că sunt ţinuţi în soare, la o temperatură ridicată.

Acţiunea a fost organizată de platforma Declic, care scrie, într-o postare pe Facebook, că demersul se numeşte „Amicus Curiae" (prieten al Curţii) şi este o intervenţie scrisă, pe care oricine o poate adresa Curţii Constituţionale.

„Stăm la coadă pentru Democraţie? Ne dăm întâlnire joi, de la ora 12:00 la sediul CCR (Palatul Parlamentului, Intrarea B1, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 2, sector 5), în încercarea de a salva democraţia. Am cercetat în amănunt ce instrumente democratice ne stau la dispoziţie pentru a combate modificările Codului de Procedură Penală. Amicus Curiae (prieten al curţii) este o intervenţie scrisă, pe care oricine o poate adresa Curţii Constituţionale. Prin acest instrument juridic, le putem solicita să verifice constituţionalitatea legilor în dezbatere. Am redactat o astfel de intervenţie în colaborare cu specialişti în drept. Sute de persoane au trimis deja prin fax sau poştă textul Amicus Curiae. (Am aflat că faxul de la CCR a rămas vineri fără toner). Ne-am propus să facem mai mult decât atât. Mergem să depunem şi personal documentul la sediul Instituţiei. Va fi pentru prima dată când se face coadă la uşa CCR, haide să ne asigurăm că o să fie una lungă de tot”, au precizat organizatorii.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer