Zeci de mii de români au protestat în toată țara. Doar în București au fost incidente

Proteste paşnice au fost vineri seară în multe oraşe ale ţării. În semn de solidaritate, zeci de mii de români au ieşit în stradă pentru a-şi striga nemulţumirile faţă de actuala guvernare. Nicăieri nu au fost incidente.

Peste 10 mii de oameni au ieşit vineri seară la protestul din Cluj-Napoca. Într-un gest devenit simbol, toţi au aprins luminile telefoanelor. Apoi, au cântat imnul României.

Manifestaţii au pornit apoi în marş pe străzile oraşului.

Protestatar: "Vrem să se schimbe guvernul ăsta slab şi incompetent."

Protestatar: "Vreau să se întoarcă familia acasă, să putem lucra aici şi să avem un salariu decent."

Mii de oameni au protestat şi în Timişoara, oraşul de unde a pornit Revoluţia. Mulţi dintre manifestanţi trăiesc peste hotare şi au venit special acasă pentru a-şi arăta revolta. Câţiva ne-au mărturisit cât de greu a fost pentru ei să îşi părăsească ţara.

Protestatar: "Uşor nu e, e greu, e departe de părinţi, de prieteni, normal că e greu. Niciunde nu e ca acasă."

Citește și Ce a strigat la manifestanții care o atacau Ștefania, femeia jandarm rănită la protest

Protestatar: "Am ieşit că m-am săturat. Am plecat în 1990, am stat mai mult de un sfert de secol, la New York, am crezut că se mai îndreaptă! Nu se mai îndreaptă. M-am întors după 25 de ani şi fiica mea a rămas acolo. Cred că a făcut bine. Eu cred că am greşit."

La lăsarea serii, protestatarii au mărşăluit pe străzile oraşului.

În Iaşi, aproape 10 mii de oameni şi-au dat întâlnire în Piaţa Unirii. Apoi, au străbătut străzile principale.

Protestatar: "Fac parte din diaspora. Am ieşit să protestăm împotriva acestui teribil guvern de hoţi, despre care s-a auzit şi în Franţa şi pe care speram că-l vom răsturna democratic cât de curând."

Protestatară: "Pur şi simplu ne-am săturat. Nu e despre bani şi o lume mai bună, e despre aroganță şi o ignoranţă şi o lipsă de respect care ne-a terminat."

Şi Piaţa Sfatului din Braşov s-a umplut de oameni.

În Sibiu, mii de oameni au manifestat, mai bine de 4 ore, şi au parcurs 14 kilometri prin oraş.

Protestatară: "Am venit 1.500 de km. să fiu alături de ei şi sunt alături de sibieni şi de români. Nu am mai ajuns din păcate la Bucureşti.”

Protestatar: "E minunat să vezi mulţimea, în sfârşit încearcă să facă ceva pentru a opri corupţia. Nu poţi avea o Uniune Europeană fără democraţie şi, din păcate, nu mai e democraţie în România."

Manifestaţii similare au avut loc şi în Baia Mare, Arad, Reşita, Bistriţa sau Galaţi. Toate aceste demonstraţii din ţară s-au încheiat fără incidente.