Carmen Dan: „Nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea. Intervenția în forță a fost justificată”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe la sediul MAI, că Jandarmeria a acționat conform Legii la protestul de vineri seara.

Declarațiile ministrului Carmen Dan:

„Vreau să vă informez că jandarmii sunt într-o stare mai bună, iar asta pentru mine e cea mai bună veste. Cred că sănătatea oamenilor care și-au făcut datoria trebuie să primeze. Tânăra, deși este într-o stare de șoc traumatic, i-am simțit recunoștința că nu și-au pierdut viața.”

„Sunt câteva aprecieri pe care vreau să le fac, pentru că în ultimele ore au avut loc multe acuze ale oamenilor politici la adresa jandarmeriei. Jandarmii nu vor răspunde oamenilor politici. Ei reprezintă o structură care respectă legea militară. Alte aspecte, pe care nu le voi comunica acum, vor face obiectul unor aspecte pe care le voi prezenta în cadrul CSAT, dacă mi se va solicita. În ceea ce privește schimbul de informații, vreau să vă asigur că MAI a colaborat cu structurile interne. Ieri am fost la sediul MAI, am întrerupt concediul, însă asta nu înseamă că am intervenit în vreun fel în ceea ce s-a întâmplat aseară. Invit public să iasă orice angajat al MAI care a primit un ordin de intervenție operativă din partea ministrului Carmen Dan. Ce s-a petrecut aseară este foarte grav și nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea. Acțiunea de aseară nu a fost o dispută între Jandarmerie și cetățenii pașnici. Vorbim de huligani periculoși care au atacat autoritatea statului, iar asta nu înseamnă numai Jandarmeria Română.”

Carmen Dan a precizat că „prima operațiune de înlăturare a factorilor de risc” a avut loc în jurul orei 16.00, când o parte din manifestanți au încercat să pătrundă în curtea Guvernului.

„Permanent, s-au transmis infromări manifestanților pașnici să se delimiteze de huligani, mai ales că aceștia s-au folosit de persoanele pașnice. S-au făcut și somații verbale, ultima fiind făcută la 22.12 minute, lăsându-se timp protestatarilor să se disperseze până la ora 23.12 minute, ca să se disperseze. Urmare a violențelor de aseară, Poliția și parchetele lucrează pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte de ultraj, distrugere, tulburarea ordinii publice. Sunt constituite echipe operative care vor identifica aceste persoane. E vorba de multe ore de imagini care trebuie vizualizate, pentru identificarea autorilor violențelor.”

„Apreciez că declarația președintelui de a califica drept brutală intervenția Jandarmeriei a fost prematură. Trebuie să facă aprecieri Parchetul Militar. Dacă aceste violențe ar fi avut loc în fața altor instituții ale statului, cum ar fi Palatul Cotroceni, tot așa ar fi fost apreciată intervenția Jandarmilor?”

„Am să mai explic o dată, pentru cei care s-au grăbit să politizeze o acțiune legitimă a structurilor. Nu vă imaginați că ministrul de Interne dispune acțiunile Jandarmeriei, Poliției sau Pompierilor. Ordinul a fost aprobat de prefect conform legii. Având în vedere că sunt anunțate proteste în această seară, rog protestatarii să se delimiteze de violențe și cer forțelor de ordine să nu se lase intimidate de declarațiile politice și să acționeze în conformitate cu legea.”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat în cursul zilei la Spitalul Floreasca, unde a mers să discute cu jandarmii răniți la protestul de vineri, că așteaptă un raport de la Jandarmerie privind acțiunile din Piața Victoriei.

Întrebată despre acțiunile Jandarmeriei la protestul de vineri seara, Dan a răspuns: „Așa cum știți, nu ministrul coordonează acțiunile Jandarmeriei. După fiecare misiune se face un raport, aștept acel raport. În cursul zilei de astăzi, o să ies și o să prezint concluziile raportului.”



50.000 de oameni au manifestat vineri în Piața Victoriei din Capitală. Protestul a degenerat, astfel că în cursul serii au avut loc mai multe ciocniri violente între grupuri de protestatari, care au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi, și forțele de ordine, care au folosit grenade, gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Totodată, procurorii militari au deschis dosar penal privind intervenţia jandarmilor în Piaţa Victoriei.

