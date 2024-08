„Drumul care unește” a ajuns în Times Square. Via Transilvanica a fost promovată în inima New York-ului | FOTO & VIDEO

Traseul turistic Via Transilvanica a fost promovat în Times Square din New York, una dintre cele mai importante piețe publice din lume, se arată pe pagina de Facebook a traseului turistic.

„Drumul care unește Putna de Drobeta-Turnu Severin trece prin New York… mai exact, prin Times Square. Am avut doar câteva minute de glorie într-una dintre cele mai mari piețe publice din lume, dar ne-am bucurat foarte tare pentru că știm că nu sunt foarte multe ocaziile în care un brand din România e inclus alături de unele dintre cele mai mari companii din lume”, se arată pe pagina de Facebook Via Transilvanica.

Prestigioasa publicație Time a inclus Via Transilvanica între 100 cele mai grozave locuri din lume în acest an. Stă alături de destinații de pe tot globul, din țări cu tradiție în turism, ca Portugalia, Italia, Thailanda sau Statele Unite.

Revista americană recomandă traseul celor activi, care vor să descopere păduri virgine și ecoturism lent. Turiștii au început să descopere Via Transilvanica de doar doi ani.

Via Transilvanica se întinde pe 1.400 de kilometri și traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin. În plus, traversează șapte ținuturi cultural-istorice, unde localnicii abia așteaptă să primească oaspeți și să-i omenească.

