„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, debut extraordinar cu 185 de milioane de dolari

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, în regia lui Sam Raimi a fost pe primul loc în box office-ul nord American în primul weekend de la lansare, cu venituri de 185 de milioane de dolari, potrivit News.ro.

Regizorul Sam Raimi este cunoscut pentru performanța adusă de seria filmelor "Spider Man" din 2002, 2004 și 2007.

Seria filmelor Spiderman a înregistrat un succes enorm.

Filmul "Spider Man" din 2002 a obținut încasări de peste 825 de milioane de dolari în întreaga lume, fiind al treilea film cu cele mai mari încasări din 2002 și al șaselea film cu cele mai mari încasări la momentul lansării.

Perfomanța seriei “Spider Man” a schimbat Hollywood-ul pentru totdeauna, reușind să demonstreze că filmele cu supereroi au un succes real la box-office.

La 20 de ani de la performanța seriei “Spider Man” „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cu Benedict Cumberbatch în rol principal reușește să claseze genul filmelor cu superoi în topul preferințelor publicului.

După performanța seriei "Spider Man", în 2016, Marvel aduce pe ecrane Doctor Strange care a încasat 677.718.395 de dolari la nivel mondial.



„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a avut cel mai bun debut de weekend din 2022 și cel de-al doilea cel mai bun debut din perioada post covid.

Încasări de 450 de milioane de dolari la nivel global

"Dr Strange in the Multiverse of Madness" a reușit să adune 185 de milioane de dolari de la lansare și 265 de milioane de dolari la nivel internațional.

În rolurile principale, fanii au plăcerea de a-i vedea pe: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams și Elizabeth Olsen.