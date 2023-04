„Am crezut că este vreo glumă de-a unui prieten”. Mărturiile omului de afaceri Jean Sasu după ce a fost înjunghiat pe stradă

Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Victima, omul de afaceri Jean Sasu, a fost dusă la spital unde a primit îngrijiri. Acum este în stare stabilă, dar viața i-a fost pusă în pericol, susțin medicii.

Acesta este momentul premergător atacului. Camerele de supraveghere îl surprind pe Jean Sasu, unul dintre patronii cafenelei, în timp ce iese din local împreună cu o femeie. Aflat în spatele lui, suspectul principal scoate din buzunar o armă albă și îl atacă pe omul de afaceri. Îi aplică două lovituri, după care fuge. Totul a durat doar câteva secunde, spun angajații cafenelei.

Patronii cred că e vorba de un atac premeditat întrucât susțin că l-au văzut pe suspect si în zilele trecute urmarindu-i și făcându-le poze pe ascuns.

Până înainte de atac, suspectul a stat la o masă din cafenea. Polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv amprentele lăsate pe un pahar din care a băut.

Imaginile camerelor de supraveghere au fost ridicate și de anchetatori care au transmis deja semnalmentele suspectului către toate echipajele de politie din București. Ultima dată a fost văzut alergând în direcția Televiziunii Române.

Suspectul ar fi fost recunoscut de angajații terasei datorită camerelor de supraveghere ale localului, apoi aceștia au colaborat și cu patronii altor proprietăți aflate pe traseul urmat de suspect după atac. Acesta a fost surprins dezbracandu-se de geaca, șapca și cămașă pe care le purta, ca să nu fie ușor recunoscut.

Între timp, Jean Sasu a fost operat de medicii Spitalului Floreasca, iar vineri a povestit pentru Știrile PROTV clipele prin care a trecut.

Jean Sasu, patronul cluburilor Nuba: „Eu am crezut că este vreo glumă de-a unui prieten prima data când am simțit că mă împinge cineva de la spate și, când m-am întors, el deja fugea. A fost o reacție de secundă, de moment. Eu voiam să îi atrag atenția că m-a lovit și nu și-a ceurt scuze. (Am primit – n.r.) îngrijiri la fața locului și am plecat la spital, unde am fost preluat direct în sala de operație.”

Reporter: Ar fi putut să vă pună în vreun fel viața în pericol?

Jean Sasu: „Da, l-a scanat și l-a văzut asociatul meu, că tocmai el îmi spunea dacă îl cunosc cumva, că filmează de ieri continuu undeva pe aici, la Nuba Cafe și nu știa despre ce e vorba. Și zic că nu îl cunosc, nu l-am văzut, nu știu.”

Reporter: Credeți că poate a fost vreun mesaj, vă gândiți și la varianta aceasta?

Jean Sasu: „Tot ce e posibil.”

În vârstă de 35 de ani, Jean Sasu a absolvit Facultatea de Drept și a lucrat în două bănci. Inițial a fost casier, după care a urcat în ierarhie până a ajuns director de sucursală. La un moment dat, a povestit că i-a plăcut viața de noapte, așa a decis să își facă o afacere. După o primă investiție nereușită, în 2015 și-a găsit asociații potriviți și împreună cu ei a fondat Nuba. Acum au sute de angajați în cele 12 restaurante, terase și cafenele din București și Mamaia, unde în sezon încasările sunt uriașe.

Acesta este primul incident public în care Jean Sasu a fost implicat până acum. Deocamdată, nimeni nu știe dacă a fost vorba despre o răzbunare sau dacă a fost un atac la comandă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 21-04-2023 13:08