„Acum opresc la fiecare care e căzut?”. Colegii taximetristului din Turda îl apără, după ce a lăsat fără ajutor un bărbat

În taxi era și o femeie, dar nici ea nu a sunat. Amândoi spun că au crezut că bărbatul este băut, iar acesta le-a cerut să fie lăsat în pace. Însă, dacă o persoană este găsită într-o situație care îi amenință viața, este obligatorie anunțarea autorităților. Altfel, vorbim despre o infracțiune, care se pedepsește cu închisoarea.

A fost filmat momentul în care taximetristul oprește prima dată lângă bărbatul de 65 de ani. Victima zace prăbușită pe marginea drumului și este încă în viață. Potrivit înregistrărilor sistemului de supraveghere, este ora 00:19. Taximetristul este însoțit în mașină de o femeie.

Discuțiile cu bărbatul de 65 de ani durează un minut - după care taximetristul și femeia care îl însoțea se urcă în mașină și pleacă mai departe. Ar fi trebuit să anunțe autoritățile - spun acum polițiștii.

Potrivit Codului Penal, lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate este infracțiune. Omisiunea de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este in pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an, sau cu amendă - se precizează în lege.



Taximetristul s-a întors totuși la bărbat după o oră și 22 de minute.

Și de data aceasta era însoțit. Victima nu a mai avut însă nicio reacție, iar taximetristul a sunat la 112.

Victima a fost preluată de un echipaj de la serviciul de medicină legală. O leziune la cap i-ar fi provocat decesul.

Înainte să fie găsit prăbușit pe stradă, bărbatul a fost filmat în timp ce mergea cu dificultate. Se întosese de curând în țară, din Spania. Era văduv și locuia singur.

Vecină: „Nu mi s-a părut să fie cu probleme de sănătate.”

Taximetristul care a sunat la 112 să anunțe că bărbatul este prăbușit pe stradă la aproximativ o oră și jumătate după ce îl văzuse că zace acolo, a transmis că s-a consultat cu avocatul și că nu dorește să comenteze cele întâmplate.

Colegii îl apără.

Taximetrist: „Eu nu l-aș vedea vinovat.”

Taximetrist: „Acum opresc la fiecare care e căzut? Că sunt mulți. Și oameni ai străzii...”

Gabriela Groza, psiholog judiciar: „Este foarte posibil să considerăm că este o persoană beată sau drogată și să trecem repede fără a ne gândi ca ar putea fi vorba despre altceva. Oamenii care nu sună imediat la 112 evaluează greșit riscurile.”

Poliția a deschis un dosar penal ucidere din culpă și lăsare fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate. Cercetările se fac deocamdată in rem. Taximetristul a fost audiat o singură dată și un procuror urmează să stabilească dacă îl pune sub acuzare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-04-2023 19:03