„A fost ieșit din comun, nu mă așteptam”. De ce nu a reușit Alex Dumbravă să-și doboare propriul record pe Marea Neagră

Alex Dumbravă a plecat din Portul Mangalia pe 8 iulie. Voia să traverseze Marea Neagră și să ajungă în portul Batumi din Georgia, în doar 20 de zile. După o săptămână în care a parcurs peste 200 de km, sportivul a realizat că misiunea sa începe să devină imposibilă. Curenții puternici nu îl lăsau să înainteze, iar furtuna îl arunca în afara culoarului navigabil.

Alex Dumbravă, sportiv: „Am avut un curent care mă ducea spre Bosfor în permanență și am încercat să-l iau în scări, să-l evit. Ajunsesem să vâslesc câte 50-55 de minute continuu și cu o pauză de 3 ore maxim 4 noaptea. A fost ieșit din comun, nu m-am așteptat să am o perioadă atât de lungă de timp cu curent nefavorabil. În a 7-a zi deja eram prea uzat pentru ceea ce urma să mai vină și atunci am hotărât să mă întorc”.

După patru zile, în care a încercat în zadar să se întoarcă, Alex Dumbrava a cerut ajutorul autorităților din Turcia. Era deja epuizat fizic și psihic, deshidratat și înfometat.

Alex Dumbravă, sportiv: „Din cauza poziției instabile a început să mă doară foarte tare spatele și genunchiul stâng, pe seară am sperat că pot să-mi revin, dar mi-am dat seama că sunt prea epuizat, că fizic efectiv nu mai am resurse în mușchi și am hotărât să solicit sprijinul pentru revenirea în țară”.

Alex Dumbravă a cerut ca ambarcațiunea care valorează două milioane de euro să fie de asemenea salvată. Nu s-a putut așa că în cele din urmă a cerut sprijinul Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. După un drum de 5 ore salvatorii au ajuns în locul indicat de sportiv.

Roșu Alexandru, comandantul navei „Maia”: „Când am ajuns în apropiere am putut să comunicăm cu el, ne-a indicat poziția, l-am recuperat, am remorcat ambarcațiunea către portul Mangalia”.

Alex Dumbravă a mai parcurs acest traseu și anul trecut împreună cu doi sportivi britanici. Au traversat Marea Neagră de la vest la est în doar 9 zile. Acum sportivul a vrut să își doboare propriul record, dar de unul singur.

Dată publicare: 21-07-2023 17:30