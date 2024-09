Vreme bună și distracție pe litoralul românesc. Care sunt stațiunile cu cele mai multe hoteluri deschise

La amiază, plaja din Mamaia s-a animat. Vremea a fost bună pentru plajă.

La 25 de grade Celsius, în Mamaia, turiștii s-au bucurat de soare. Unii, pe șezlong, au încercat să obțină ultimul bronz de toamnă, în timp ce alții s-au bucurat de mare și au făcut o baie răcoroasă.

Reporter: "Ați stat ceva în apă".

Turist: "Da, da, e păcat la soarele ăsta frumos".

Reporter: "Cum e la mare toamna?".

Turist: "E bine, prețurile sunt mai mici acum, cazările sunt acceptabile, vremea e frumoasă, am prins".

Turist: "Nu ne așteptam să fie așa frumos, e soare, apa e superbă, am intrat în apă. Am vrut să fugim de aglomerația din București și am zis să ieșim puțin să ne bucurăm de o zi la mare".

În această perioadă, cele mai multe hoteluri deschise sunt în Mamaia și Eforie Nord.

Sebastian Puznava, managerul unui hotel din Mamaia: "Avem un grad de ocupare destul de bun în perioada aceasta, 60%, deoarece tarifele sunt foarte bune. O camera pleacă de la 250, 260 de lei pe noapte cu mic dejun".

La prânz turiștii au fost poftiti la Octoberfest pe plaja cu bere rece, grătare, gulaș și fasole fiartă la foc mic.

Mihai Ștefan Ionuț, bucătar: "Avem gulaș de vită unguresc, clasicul iute, aromat. Condimentele fac diferența".

De pe masă nu a lipsit vedeta sezonului: mustul, proaspăt stors.

Roberta, angajata unei plaje: "Avem peste 50 de kilograme de struguri. Avem cele mai muncitoare fete aici alături de noi și va ieși foarte gustos".

Pe litoral și săptămâna viitoare se anunță vreme caldă, cu mult soare și temperaturi ce vor trece de 25 de grade Celsius.

