Avertismentul lansat de autorități după ce Dobrogea a fost lovită de ciclon. Ce urmează să se întâmple des în România

Încălzirea apei Mării Negre ar fi una dintre cauze, iar responsabilii trebuie să ia măsuri ca să limiteze efectele. Sistemele de canalizare ar trebuie redimensionate iar construcțiile ridicate să reziste la vânt mai puternic.

Nepregătite pentru ciclonul de vineri noapte, autoritățile din localitatea Amzacea din Constanța au evaluat, luni, pagubele. Apa a intrat in cantități mari în 60 de case și 200 de oameni se întreabă dacă vor mai putea locui în ele.

Amzacea, o comuna din sudul Dobrogei, este cea mai afectată de ploile torențiale. Au căzut 234 de litri pe mp în doar două ore. În toiul nopții, oamenii au fost treziți de furia viiturii care le-a intrat în case.

Maria are 71 de ani. Când a văzut că vine viitura s-a urcat pe pervazul de la fereastră.

Reporter: "Aveți unde să dormiți acum?".

Maria: "Acolo stau, în mirosul ăla, acolo... Ce să fac, mamă, pot să las casa? Nu pot".

Cele mai afectate sunt casele din zona unui sant pluvial. Localnicii își amintesc momentele de groază.

Localnic: "A venit pe sub ușă. Am încercat să deschid ușa și nu am putut. Mi-a intrat și un pom pe geam, un salcâm, și l-am scos, Covorul acesta nici măcar nu este al meu. A intrat pe geam".

Localnică: "Ce să salvăm? E ud! Nu putem să dormim, e miros urât. Ne trebuie ceva canapele ca să dormim".

Romică Stan, primarul comunei Amzacea: "Am 67 de ani. Nu ne-am confruntat cu o așa cantitate mare de apă".

Sinistrații dorm pe la rude sau vecini. Autoritățile promit că vor monta containere pentru ei.

Localnică: "Pluteau toate prin casă. Nu mai avem nimic, doar ce a rămas pe noi și niște molozuri de haine".

Deocamdată, autoritățile au adus cisterne cu apă potabilă și pachete cu alimente.

Ciclonul care s-a format în largul Mării Negre a fost cel mai puternic din ultimii 20 de ani, spun meteorologii. Diferențele mari dintre temperatura mării și a aerului i-au dat putere.

Meteorolog: "Deci, formându-se în bazinul Mării Negre, a adus toată cantitatea de apă pe care a absorbit-o de la suprafața Mării Negre. A adus-o pe uscat, pe litoral".

Iar astfel de fenomene vor mai apărea, ne avertizează specialiștii, mai ales la malul mării.

Alex Trandafir, climatolog: "Ar trebui să ne așteptăm ca intensitatea lor să crească pe măsură ce temperatura mării crește".

În 2005, un fenomen similar a distrus stațiunea Costinești. Toată localitatea a fost inundată, iar ploaia a măcinat o bucată imensă de plajă. Până și obeliscul, simbolul stațiunii tineretului, a fost distrus.

