Voluntarii de la Crucea Roșie au început o campanie în școli prin care învață elevii și profesorii să acorde primul ajutor

Așa că voluntarii de la Crucea Roșie au început o campanie în școli, prin care și-au propus să îi învețe pe copii și profesori tehnicile de acordare a primului ajutor.

Cei mici au fost atenți, au ascultat explicațiile, iar la final au pus în practică ce au învățat.

Întreg proiectul este finanţat cu bani europeni.

La școala din comuna băcăuană Colonești, copiii și profesorii au învățat, cu ajutorul unui manechin, cum trebuie să acționeze în situații extreme. Astfel, speră cei de la Crucea Roșie, vor ști de acum să salveze viața unui om.

Cristina Lazăr, profesoară: „Este uşor să aplicăm şi să urmăm paşii, dar când ai în faţa ta o persoană care are o traumă trebuie să te aduni, să fii calm şi să acţionezi în consecinţă”.

În joc au intrat și profesorii. Unii s-au oferit, chiar, să facă pe victimele.

Alexandra Vrânceanu, profesoară: „Astăzi am avut rol de victima şi am fost înecată cu pufuleţi. Dacă eşti o persoană calmă şi ştii ce ai de făcut în momentul respectiv, nu cred că e atât de complicat”.

Ionela Asavei, profesoară: „Sfatul meu este să participi la astfel de cursuri pentru că dacă nu ştii. S-ar putea să fie mai periculos pentru cel care este victimă”.

Copiii au înțeles de ce câteva minute pot face diferența între viață și moarte

Valentin Ogeag, elev: „Am învăţat că trebuie să chem ambulanţa dacă este ceva grav şi trebuie să îi aplic ceva aşa masaj cu 2 degete şi două insuflări”.

Nici cei mici nu s-au ferit să intre în pielea victimelor.

Andrei Diaconu, elev: „Astăzi am avut rolul de victimă. Am avut o rană. Am învăţat cum să bandajez o rană pentru a nu se infecta”.

Cei de la Crucea Roşie spun că programul a fost un succes.

Maria Oprea, voluntar Crucea Roşie: „O instruire practică în care au fost prezentate tehnici şi manevre simple care pot însă salva viaţa cuiva într-o situaţie de urgenţă”.

Cei de la Crucea Roșie vor, cu ajutorul acestui program, să dezvolte în sate o rețea de voluntari, care să poată sprijini comunitatea în situații de criză.

