Vladimir Putin a anunțat un nou obiectiv în războiul din Ucraina. „Victoria Rusiei este inevitabilă”

„De fapt, ostilitățile pe scară largă în Donbas nu s-au oprit din 2014 - cu utilizarea de echipamente grele, artilerie, tancuri și avioane... Tot ceea ce facem astăzi, inclusiv într-o operațiune militară specială, este o încercare de a opri acest război. Acesta este sensul operațiunii noastre și să ne protejăm oamenii care trăiesc acolo, în aceste teritorii”, a declarat Putin, miercuri, conform Interfax.

Președintele rus a mai afirmat că Rusia nu a putut să nu reacţioneze la evenimentele care au avut loc în Ucraina, începând cu 2014.

„Am îndurat mult timp, am încercat să ajungem la un acord pentru o lungă perioadă de timp. După cum se dovedește acum, am fost pur și simplu duși de nas, înșelați. Nu este prima dată când ni s-a întâmplat acest lucru. Cu toate acestea, am făcut tot posibilul pentru a rezolva această situație prin mijloace pașnice. Acum a devenit evident că acest lucru este, prin definiție, imposibil”, a adăugat Vladimir Putin.

Putin: Victoria Rusiei în Ucraina este inevitabilă

Aflat în vizită la Sankt Petersburg, mutin a avut și o întâlnire cu muncitorii de la uzina Obukhov. Liderul rus a ținut un discurs în care a declarat că „operațiunea militară specială” din Ucraina se va încheia „inevitabil” cu victoria Rusiei, potrivit Ria Novosti.

„Din punct de vedere al rezultatului final și al victoriei, care este inevitabilă, sunt câteva lucruri care nu au dispărut și care vor sta la baza victoriei noastre. Aceasta este unitatea și solidaritatea rușilor și, în general, a poporului rus multinațional - acesta este curajul și eroismul luptătorilor noștri, în cadrul unei operațiuni militare speciale pe linia frontului și, bineînțeles, munca complexului militar-industrial, a întreprinderilor ca aceasta și a oamenilor ca voi și a întregii economii”, a mai spus Putin.

