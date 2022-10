Virgil Popescu: „Diferenţa de preţ între benzină şi motorină nu cred că va rămâne. Sunt fluctuații”

Întrebat dacă sunt justificate creşterile de preţuri la combustibili, Virgil Popescu a explicat că observă o scădere uşoară de preţ, scrie News.ro.

„După anunţul OPEC de scădere a producţiei, a urmat o creştere a preţului. Am văzut asta, după care am văzut o stabilizare a preţului barilului de pretrol şi astăzi sau de două zile observ o uşoară scădere. Dar asta e legat de preţul petrolului care are o influenţă la noi în ţară legat de preţul benzinei, în mod special. La motorină avem şi cotaţiile internaţionale, fiind importatori de motorină. Cotaţiile nu au scăzut”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul Energiei a precizat că dacă se putea produce mai multă motorină, acest lucru se făcea deja, având în vedere cererea de pe piaţă.

„Există o reţetă tehnologică, se produce dintr-un baril de petrol atâta benzină, atâta motorină. Dacă se putea produce mai multă motorină, se făcea deja. Diferenţa de preţ între benzină şi motorină nu cred că va rămâne, sunt fluctuaţii. Probabil va mai scade, probabil va rămâne pe aici. Cotaţia motorinei probabil va rămâne, şi Ucraina cere multă motorină, deci este cerere de motorină şi toate statele importă motorină”, a subliniat Popescu.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 19-10-2022 23:01