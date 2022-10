Incendiu pe podul care leagă Crimeea de Rusia | VIDEO

Consilierul șef al Crimeei, Oleg Kryuchkov, a precizat că, cel mai probabil, incendiul a pornit de la un rezervor de stocare a combustibilului care a luat foc în timp ce traversa podul. Conform aceleiași surse, arcurile navigabile ale viaductului nu au suferit nicio avarie în urma incidentului.

„Conform informațiilor preliminare, un rezervor de stocare a combustibilului este în flăcări. Arcurile navigabile nu au fost avariate. Este prea devreme să vorbim despre cauze și consecințe. Lucrările pentru stingerea incendiului sunt în desfășurare”, a scris Kryuchkov pe canalul său de Telegram, conform agenției TASS.

Între timp, un purtător de cuvânt al conducerii autostrăzilor federale ale Agenției Rutiere Federale a Rusiei (Avtodor) a declarat pentru TASS că circulația vehiculelor peste Podul Crimeei a fost suspendată din cauza incidentului.

„Traficul a fost temporar suspendat, personalul ministerului rus pentru urgențe și serviciul rutier lucrează la fața locului pentru a stinge incendiul”, a spus ea.

