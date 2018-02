Viorica Dăncilă: Joi voi discuta cu ministrul Justiţiei

Pro TV

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va discuta joi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informaţii apărute în spaţiul public legate de DNA.

"Am vorbit imediat ce a apărut în spaţiul public informaţia, i-am spus domnului ministru să vină în ţară, mâine va fi in ţară, vom avea o discuţie referitor la ceea ce apărut în spaţiul public. Bineînţeles că în coaliţie nu am discutat încă, dar vor fi discuţii. Trebuie să am o discuţie cu domnul ministru. Mâine voi discuta cu domnul ministru al Justiţiei", a precizat Viorica Dăncilă la sediul PSD.

Întrebată ce aşteptări are de la Tudorel Toader, Viorica Dăncilă a spus: "Nu pot să mă antepronunţ, vreau să am mai întâi o discuţie cu domnia sa".

Ea a adăugat că nu a discutat încă cu preşedintele Klaus Iohannis.

"Nu am discutat încă cu domnul preşedinte. Dacă domnul preşedinte va dori să discutăm, bineînţeles, am spus spus că vrem să avem o cooperare foarte bună, transparenţă interinstituţională Guvern - Parlament - Preşedinţie", a spus premierul.

În ceea ce priveşte analiza secretarilor de stat, care va fi supusă miercuri analizei CExN al PSD, Viorica Dăncilă nu a dat prea multe detalii. "O da vedem care este analiza, ce aduce nou această analiză, luăm o decizie şi după o să vă comunic. Tocmai acum vrem această analiză să vedem dacă sunt disfuncţionalităţi, care sunt, care sunt motivele şi vom comunica mai multe după şedinţă", a spus Viorica Dăncilă.

"Am venit cu promisiunea să respect programul de guvernare şi voi fi atentă la implementarea fiecărui punct din programul de guvernare. Cred că trebuie să-l ducem mai departe, fiecare ministru să-şi urmărească obiectivele pe care le are în programul de guvernare, pentru că suntem o echipă şi trebuie ca pe fiecare minister în parte să avem îndeplinite punctele pentru a putea duce în ansamblu la bun sfârşit", a arătat premierul.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a confirmat marţi, pentru AGERPRES, că va reveni în ţară mai devreme decât era programat, iar joi va participa la şedinţa de Guvern.

