Tudorel Toader își întrerupe vizita în Japonia și se întoarce mai repede în țară

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că își întrerupe vizita în Japonia, după acuzațiile din ultimele zile la adresa DNA.

”Joi voi participa la ședința de Guvern”, a declarat Tudorel Toader pentru Agerpres.

Tudorel Toader se află în aceste zile în Japonia, iar vizita trebuia să se încheie duminică.

Luni, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut să vină cât mai repede în țară.

"Ceea ce pot să confirm este că voi avea o discuţie imediat ce voi ajunge la Guvern şi că o să-l chem cât mai repede pe ministrul Justiţiei în României. Da, îl voi chema cât de repede posibil să vină în România. Nu pot să ştiu cu ce poate pleca, nu ştiu care este ora de avion, dar îi voi cere domnului ministru să vină cât mai repede în România. Având în vedere ultimele informaţii din spaţiul public, mi se pare normal ca ministrul Justiţiei să se întoarcă în ţară", a declarat premierul luni.

Tudorel Toader: Raportul privind DNA va conține o măsură

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă că nu va sesiza Inspecţia Judiciară (IJ) după acuzaţiile care vizează activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), el punctând că are deja un raport referitor la această instituţie, pe care îl poate prezenta oricând.

"Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară, consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea IJ pentru că, dacă aţi sesizat, ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să aşteptăm soluţionarea, rezultatele verificării IJ. (...) Prin urmare, nu voi sesiza IJ (...) am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit şi îl pot prezenta oricând, există şi varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT-ul, DNA-ul. Voi reveni în ţară şi voi vedea care este varianta cea mai recomandată şi completă, pe de o parte, şi rapidă, pe de altă parte. (...) Nu are sens să mai aşteptăm IJ. Să ne spună ce? Să confirme a n-a oară ceea ce în realitate ştim, pe de altă parte să prelungească termenul de rezolvare a problemei pe care o discutăm", a declarat Toader, luni, la Antena 3.

Ministrul a precizat că nu sunt făcute presiuni asupra sa cu privire la acest subiect, arătând că au ieşit multe lucruri la iveală.

"Presiuni asupra mea în acest sens vă asigur că nu sunt. (...) Dacă lucrurile aşa stau, este foarte bine ca oamenii, românii să cunoască adevărata faţă a modului în care uneori se face activitatea de urmărire penală, ca românii să vadă modul în care se respectă sau nu ceea ce Constituţia spune, prezumţia de nevinovăţie", a spus ministrul Justiţiei.

Întrebat dacă raportul său va propune măsura revocării din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, el a arătat că raportul său va propune 'o măsură'.

"Chiar dacă a trecut un timp, chiar dacă unii au spus că trebuia să iau o poziţie mai repede, mai rapidă, eu apreciez contribuţia tuturor celor care din media sau din mediul privat, că sunt martori, că sunt foşti inculpaţi, români, nu contează, au contribuit la scoaterea la suprafaţă a celor semnalate. (...) Raportul meu sigur va propune o măsură", a mai declarat Toader.

Atac fără precedent la adresa DNA

Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier. "Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.

Tot duminică seara, Antena 3 a prezentat mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA - Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie, referitoare la falsificarea unor probe din dosare.

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a precizat luni, pentru AGERPRES, că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.

