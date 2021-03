VIDEO. Un antrenor de fotbal, filmat în timp ce bate un minor. Poliția îl cercetează pe agresor

Nicolae Rai, 56 de ani, fost antrenor al echipei Minerul Cavnic, este anchetat de Poliție, după ce a fost filmat în timp ce lovea un adolescent în vârstă de 15 ani.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 27 martie, chiar în apropierea stadionului de fotbal din orașul Cavnic. Nicolae Rai i-a aplicat mai multe lovituri minorului.

Tehnicianul pretinde că a fost înjurat de adolescent pe motiv că ține cu Dinamo.

"De 48 de ani țin cu Dinamo București. Cu acest copil am mai avut probleme. El m-a provocat. Striga după mine pe stradă «m*** Dinamo», mă înjura de mamă. Eu am mai avut un conflict cu el, dar nu mi-am pus mintea atunci. Toată lumea mă cunoaște ce fel de om sunt. Acum l-am lovit părintește, dar până atunci m-a înjurat ca la ușa cortului. Am martori. Totul s-a întâmplat în afara stadionului. Am să merg la Poliție", a declarat, pentru baiamare24.ro, Nicolae Rai.

Antrenorul este cercetat de oamenii legii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.