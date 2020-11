VIDEO. O profesoară din Bistrița a explicat elevilor pe un ton vulgar relația dintre două personaje de basm

Anchetă la un cunoscut colegiu din Bistriţa după ce o profesoară de limba romană a fost inregistratata în timpul unei lecţii online folosind cuvinte obscene.

Pe un ton ridicat, dascălul ar fi explicat elevilor relaţia dintre personajele unui basm românesc. Acum, reprezentanţii inspectoratului şcolar şi directorul liceului vor verifica întreaga situaţie.

Profesoară: "Fata împăratului, fată de preşedinte, se... cu unul care vinde baraboi în piaţă."

Înregistrarea în care profesoara predă din faţa monitorului a provocat mai multe controverse. Conducerea colegiului "Liviu Rebreanu" din Bistriţa s-a autosesizat imediat. În discuţie se aude cum dascălul încearcă să-i facă pe elevi să înţeleagă relaţia între două personaje, iar în timpul discursului s-ar fi folosit şi cuvinte nepotrivite. Contextul: o fată de viţă nobilă fuge cu o slugă de la un conac.

Susana Gălățan directoarea colegiului "Liviu Rebreanu" din Bistrița: "Aseară ne-am întâlnit în consiliul profesoral, am discutat ceea ce am văzut în filmare. Am ascultat-o şi pe doamna professor, şi-a expus punctul de vedere, ne-a explicat ce s-a întâmplat acolo şi astăzi am constituit o comisie de cercetare disciplinară, comisia de etică. Am să propun aplicarea articolului 234 din statutul cadrului didactic, care prevede o analiză a stării de sănătate a cadrului didactic. Voi cere o analiză medicală. Cum să comentez la imaginile apărute, îmi pare foarte rău."

Mihai Mureșan, Inspector-șef ISJ BN: "Personal sunt consternat de ceea ce am putut să văd în cadrul unei ore de limba şi literatura română, la o clasă de a XI-a. Dânsa spune că niciodată, ca cele două expresii obscene nu au fost pronunţate de dânsa în cadrul orei."

Profesoara de limba română are 58 de ani şi predă la acelaşi colegiu de peste 20 de ani. Dascălul recunoaşte că a folosit un ton mai ridicat însă spune că nu ar fi folosit cuvinte vulgare în timpul orei online şi că un cuvânt pe care l-a rostit a fost auzit şi interpretat greşit.

Daniela Fulga, profesor română: "Îmi pare foarte rău că am făcut acest lucru.

Reporter: Sunteţi dumneavoastră în acel filmuleţ?

Daniela Fulga: Da, mă recunosc, este vocea mea.

Reporter: Cum comentaţi?

Daniela Fulga: Tonul este prea ridicat pentru context. Pe mine mă deranjează în această imagine filmată şi înregistrată, tonul cu care vorbesc. Spun că,verbal, că nu am rostit cuvintele care sunt sugerate."

În urma anchetei interne se va stabili dacă dascălul a avut sau nu un limbaj nepotivit în timpul orei de limba romană.