VIDEO Incident naval cu un vapor din Ucraina. A ajuns pe malul românesc și a lovit pontonul unei pensiuni

UPDATE: "La acest moment se fac cercetari de către Căpitănia Tulcea respectiv Poliţia de Frontieră", a transmis pentru News.ro prefectul judeţului Tulcea.

El a precizat că după cercetări, autorităţile competente vor comunica mai multe informaţii.

”Conform martorilor, un vapor ucrainean (Chalsi), care era „la ancoră” în zona Chilia Nouă (Ucraina), din motive încă necunoscute, a început să plutească în derivă până pe malul românesc al braţului Chilia unde a lovit pontonul unei pensiuni, avariind şi cel puţin o ambarcaţiune”, transmite Garda de Coastă Constanţa, potrivit news.ro.

Un remorcher ucrainean a ajuns la scurt timp, după 5-10 minute, şi a „tras” nava din zona respectivă.

Cargoul Chalsi este sub pavilion Palau şi aparţine armatorului BLACK SEA SHIPPING MANAGEMENT CO LTD ODESSA.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 23-07-2022 16:08