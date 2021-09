Video. Bărbat bătut cu sălbăticie de soțul primăriței. De la ce a plecat totul

Imagini extrem de dure au fost surprinse de un localnic dintr-o comună bihoreană, chiar într-un magazin din centrul localităţii.

Un bărbat agoniza pe podeaua magazinului, plin de sânge, cu capul spart şi cu piciorul rupt. Victima mărturiseşte pe filmare că ar fi fost lovită cu un obiect metalic chiar de proprietar, nimeni altul decât soţul primăriţei din comună.

Poliţiştii au deschis acum un dosar penal. Primăriţa susţine că nici ea şi nici bărbatul ei nu se aflau în localitate.

Imaginile şocante sunt filmate în magazinul de materiale pentru construcţii de lângă primăria din Brusturi, în plină zi. Bărbatul lovit, care apare pe filmare, a fost găsit pe jos, de unul dintre angajaţii magazinului.

Adrian Iovan – localnic: "Am găsit un om în agonie, am ştiut din start că o încercat să fie omorât, e clar. Era lovit în creştetul capului. Şi o spus omul ce a avut de spus şi am sunat la 112".

Cel care l-a găsit a filmat totul, apoi şi-a chemat şi colegii.

Samsonel Rugea, vânzător în magazin: "Noi, când am intrat în magazin, era o persoană căzută jos. Şi s-a chemat ambulanţa, 112, a venit poliţia, jandarmii, criminalistică”.

După apariţia imaginilor, primăriţa, soţia celui acuzat că l-ar fi lovit pe bărbat, a reacţionat, pe pagina proprie de Facebook. A precizat că nici ea şi nici soţul ei nu se aflau în judeţ, la acea oră. Angajatul magazinului susţine însă că s-ar fi întâlnit cu proprietarul, cu puţin înainte de incident. De altfel, postarea primăriţei a dispărut ulterior.

Samsonel Rugea, vânzător în magazin: "Înainte de incident, noi stivuiam lemnul, mi-o predat caseria că trebuia să plece. Noi am fost până în spate, domnul mi-o predat caseria ca să poată pleca, n-o ştiut exact timpul când pleacă, probabil o aştepta pe doamna”.

Se pare că agresiunea s-a iscat pe fondul unor neînţelegeri, cu toate că, până ieri, cei doi erau prieteni, spun cunoscuţii.

Gheorhe Platona – localnic: "Până ieri la ora 12, o fost prietenul lor cel mai bun. Îl trimitea, strângea informaţii pentru dânşii”.

Fiul victimei: "Eu sunt extrem de şocat pentru ce am văzut, ţinând cont că, din câte ştiu eu, ei erau prieteni. Sau, mă rog, cunoştinţe, cel puţin".

Victima are 62 de ani şi a ajuns la spital.

Hadrian Borcea - şef UPU Oradea: "Pacientul a fost adus la UPU cu fractură la nivelul membrelor inferioare şi multiple contuzii la nivelul feței şi membrelor superioare. A rămas internat, din cauza traumatismelor".

Ioana Lascău, ofiţer de presă IPJ Bihor: "Poliţiştii din Aleşd s-au autosesizat şi au întocmit dosar penal, în cadrul căruia efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violențe”.

Din spital, victima a depus plângere penală împotriva soţului primăriţei. Nici el şi nici soţia lui, primăriţa din Brusturi, nu au putut fi contactaţi.