Veteranul de 99 de ani care a strâns 27 de milioane € a ajuns și în topurile muzicale

Veteranul din cel de-al Doilea Război Mondial a făcut 100 de ture în grădina sa. În acest fel, a vrut să strângă fonduri pentru cadrele medicale, care luptă împotriva noului coronavirus. Nu și-a imaginat însă niciodată cât de mare va fi suma.

Când a terminat provocarea, strânsese peste 13 milioane de euro, dar banii au continuat să vină. Campania lui Tom Moore a primit sprijin din din aproape trei sferturi din țările lumii, scrie BBC. Au fost făcute peste 890.000 de donații din 144 de țări.

He's done it!

Captain Tom Moore, a 99-year-old war veteran who is walking 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the NHS, has completed his challenge!

He has raised more than £12m for the health servicehttps://t.co/eUiQiX5AAP pic.twitter.com/T4WOWCAqOk