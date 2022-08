Vești bune pentru trei familii care au rămas pe drumuri acum o lună. Casele care au ars într-un incendiu vor fi refăcute

În curțile pustii au început să sosească materiale de construcții pentru refacerea acestora, iar în ajutorul celor trei familii au venit ceilalți săteni care îi vor ajuta să se mute în case până la venirea frigului. Acum câteva săptămâni, de la o candelă aprinsă a luat foc vegetația uscată, iar flăcările au ajuns până la locuințele oamenilor. Au fost afectate 26 de proprietăți, dintre acestea au fost șapte case, trei fiind arse complet.

Guvernul a decis să umble la rezerva de stat pentru a ajuta familiile

26 de gospodării au fost afectate acum o lună. Au ars și livezile de pomi fructiferi, vii, dar și lemne sau animale din gospodărie.

Ana Nicolăescu: „Tanti Anișoara, vino că luarăm foc. M-am dus tocmai în vârful dealului, iarba aia uscată a venit, dar la mine a venit până la nucul ăla. S-au ars nuci nuci, mi-a ars și șopronul, via. Am sunat copilul și a venit copilul, am două pompe și am mai dat și am scăpat, că nu scăpăm. Muncă de o viață întreagă... Asta e”.

Acum, viața acestor oameni se duce de pe o zi pe alta. În astfel de condiții trăiesc șapte suflete. Casa a fost distrusă complet de flăcări, iar de o lună dorm pe unde apucă. Au rămas doar cu hainele cu care erau îmbrăcați, un cal și o vacă.

Nelu Marian Grecu, păgubit: „Ne-au ars hainele, mobilier, bani, cinci mii de lei, ni s-au ars electrocasnice, lada, frigider, cuptoare, nu mai avem ce să băgăm în frigider. A a fost și pentru noi un șoc, ce să vă zic, să trecem prin viață, un pas foarte greu de trecut, poate am învățat multe din treaba asta, să fim mai uniți și mai buni”.

Cristina Grecu, păgubită: „Eu am dormit în vagonetele astea, am dormit în mașini, o cameră aici să faci, cameră, bucătărie. Ce să faci? Ori de una, ori de alta”.

Prima tranșă cu materiale de construcții a sosit.

Dan Diaconu, prefectul județului Dolj: „Cu ajutorul celor de la rezervele statului am reușit să primim materiale pentru reconstrucția de la zero a caselor distruse. Materiale de construcții, fier, cărămidă, ciment, scândură, tot ceea ce este nevoie pentru reconstrucția caselor”.

Materialele sunt în valoare de 420.000 de lei la care se adaugă alți 300.000 de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Dolj.

Lucian Vasile, primarul din Drăgotești: „Deja au început să vină materialele, de luni ne apucăm de treabă. Printr-un ONG care se va ocupa de această situație, plus oamenii noștri din primărie, o să fie alături de dânșii. O iarnă grea sper să nu vină pentru acești oameni, acești oameni sper să fie în condiții până în iarnă, să fie în condiții foarte bune, în condiții normale, decente”.

Oamenii speră ca până la iarnă să se poată muta în casă nouă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 31-08-2022 14:10