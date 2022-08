Cauza incendiului de la biserica din Constanța. Pompieri: Pentru lăcașul de cult nu fusese solicitată autorizaţia ISU

Preoții spun că flăcările ar fi pornit de la panoul electric și au făcut scrum bisericuța din lemn.

Incendiul s-a extins și la blocul din apropiere. Două persoane au suferit atacuri de panică, iar o femeie a ajuns la spital cu arsuri la o mână.

Focul a izbucnit chiar în timpul Sfintei Liturghii



Andrei Scupi, preot: „Eram în altar când a început și ne-a anunțat pe noi și pe cineva că a izbucnit incendiul și am început să trimitem oamenii afară. Am încercat să îl stingem, am văzut că se extinde și pe pereți și pe tavan”.



30 de oameni se aflau în biserică în momentul în care au izbucnit flăcările. Cu toții au ieșit de urgență, la fel și toate persoanele care locuiesc în blocul de lângă biserică.

Liviu Ghengeaua, preot: „Ne-am păstrat calmul și toată lumea a fost evacuată. Eu am ieșit ultimul din biserică”.

Lăcașul de cult a ars în totalitate, însă preoții au reușit să salveze Evanghelia. Biserica se afla într-un cartier cu blocuri și case noi, în cartierul Tomis Plus. Oamenii din zonă au ieșit pe străzi când au simțit mirosul de fum.

Martor: „S-a auzit zgomot, probabil când a explodat butelia. Am ieșit afară și am văzut că se propagase destul de tare incendiul".

Reporter: V-ați speriat?

Martor: „Da, am văzut că arde biserica și am ieșit afară. Da, ne-am speriat. Noi am ieșit până să vină pompierii și era toată lumea afară, îngrămădeală".

Două persoane au suferit atacuri de panică și o femeie de 45 de ani a fost transportată la spital cu arsuri pe mână.

Oana Manoilă, comunicator ISU Dobrogea: „La fața locului au fost alocate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, trei ambulante SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple".

11 apartamente din blocul învecinat au fost afectate de fum și întreaga fațadă laterală a ars.

Cauza incendiului

Incendiul de la biserica din Constanţa a fost cauzat de un scurtcircuit electric, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, care au precizat că pentru lăcaşul de cult nu fusese solicitată autorizaţia de securitate la incendiu deoarece construcţia nu era finalizată.

ISU Dobrogea a anunţat că incendiul izubucnit, duminică, la biserica din cartierul Tomis Plus a fost cauzat de un scurt circuit electric. De asemenea, biserica respectivă nu avea autorizaţie de securitate deoarece construcţia nu fusese finalizată.

„Pentru lăcaşul de cult nu a fost solicitată autorizaţia de securitate la incendiu deoarece construcţia nu a fost finalizată, autorizaţia de securitate la incendiu solicitându-se după terminarea lucrărilor de construire. Ce a ars, erau anexe care nu se supun autorizării”, au transmis reprezentanţii ISU Dobrogea.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină după izbucnirea unui incendiu la o biserică din cartierul Tomis Plus din municipiul Constanţa. La faţa locului s-au deplasat şase autospeciale de stingere, două autoscări, o autospecială pentru transport victime multiple şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, în sprijin a ajuns şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Focul s-a extins şi la faţada unui bloc din apropiere.

Patruzeci de persoane au fost evacuate din biserică de Gruparea Mobilă de Jandarmi, 11 persoane din blocul aflat în apropiere au ieşit singure din imobil, iar patru au fost evacuate de pompieri.

De asemenea, două persoane au suferit atac de panică, iar o femeie în vârstă de 45 de ani a fost diagnosticată cu arsuri de gradul 1 la antebraţ, fiind transportată la Spitalul Judeţean Constanţa.

ISU Dobrogea a transmis că 11 apartamente din blocul de lângă biserică au fost afectate de incendiu. Astfel, patru apartamente au fost afectate de incendiu şi de fum, iar şapte apartamente, numai de fum. De asemenea, latura dinspre biserică a faţadei blocului a fost afectată de flăcări.

Totodată, construcţia de lemn respectivă, pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi, a ars complet.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 28-08-2022 19:32