Momente de panică pentru călătorii dintr-un autobuz, din Bistrița. Vehiculul a luat foc în mers

Șoferul a observat primul flăcările în oglinda retrovizoare, a oprit și a strigat să iasă toată lumea afară. În doar câteva secunde, flăcări uriașe au cuprins toată caroseria.

Totul s-a petrecut în jurul prânzului, la marginea orașului Bistrița. Autobuzul abia oprise într-o stație, unde s-au urcat câțiva călători. La scurt timp după ce au pornit pe traseu, șoferul a văzut flăcări în spatele autobuzului. Și-a păstrat cumpătul și a acționat imediat pentr a salva viețile oamenilor.

Șofer: „Am sărit repede, am luat extintorul și am dat oamenii jos, au apucat să se dea jos, nu am mai putut să mă apropii de el. Am deschis capota din spate și a luat foc”.

Oamenii s-au speriat când au văzut că vâlvătaia cuprinde rapid întreg autobuzul și s-au îndepărtat cât au putut de mult, de teama unei explozii.

Călător: „A ars prima dată în spate și, dintr-o dată toată. După ce a coborât toată lumea, ne-am speriat. Eu am fost lângă ușă. Când a deschis ușa am și ieșit. Au apucat să iasă toți pe ușă”.

Pompierii au fost alertați de oamenii din zonă.

Localnic: „Ardea autobuzul cu flacără, ardea, au venit pompierii și au dat cu apă să îl stingă. Au fost flăcări mari, a ars până sus. De se oprea în dreptul caselor, ardea casele oamenilor”.

Localnic: „Bine că au sărit oamenii, puteau să fie copii mici în el. Au fost flăcări cât autobuzul de înalte. Bine că s-a terminat cu bine”.

Autobuzul s-a făcut scrum și, potrivit primelor date, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei defecțiuni la motor.

Marian Borgovan ISU Bistrița-Năsăud: „Autobuzul ardea cu flacără deschisă, generalizat, persoanele din el s-au autoevacuat și șoferul a acționat cu un stingător din dotarea autobuzului”.

Reprezentanții companiei de transport în comun au transmis că autobuzul era din 2005, avea toate verificările la zi și urma să fie scos de pe traseu în perioada următoare.

Dată publicare: 24-08-2022 17:32