Individul, tatăl a trei copii, a recunoscut crimele, dar în urmă cu 4 luni a încercat să evadeze din închisoare.

Românul de 33 de ani a fost găsit vinovat de dublă omucidere agravată. Românul se află după gratii din iunie 2025. El recunoscuse încă de atunci că le-a ucis pe cele două românce și le-a abandonat trupurile în curtea unei case părăsite din Toscana.

Anchetatorii au ajuns la român în primăvara lui 2025, când el a omorât-o pe o tânără de 30 de ani. În garajul său a fost găsită atunci mașina celei de-a doua victime, de 27 de ani, pe care o ucisese în august 2024.

Ajuns după gratii, a încercat să evadeze din închisoare cu ustensile improvizate. Un agent de pază l-a împiedicat totuși să escaladeze zidul închisorii.

Acum, magistrații italieni l-au condamnat pe Vasile Frumuzache – care are acum 33 de ani – la închisoare pe viață, cu 18 luni de izolare. În plus, va fi obligat să despăgubească familiile celor două victime.