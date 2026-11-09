Așa că au fost urcate pe platforme și sechestrate pe durata cercetărilor.
Corespondent Pro TV: „Surse din cadrul anchetei susțin că ar fi vorba despre un prejudiciu în valoare de 3 milioane de euro, bani proveniți din activități infracționale desfășurate în special în afara țării, în intervalul 2022-2026. Suspecții ar fi cumpărat mașini de lux, pe care le-ar fi înmatriculat pe numele unor rude sau persoane apropiate. Prin acest mecanism ei ar fi spălat sume mari de bani, dar au atras și atenția polițiștilor. Duminică dimineață au fost făcute percheziții la 25 de palate din comuna Ivești, județul Galați. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, valoarea mașinilor de lux ridicate este de 2,8 milioane de euro. Tot ei au ridicat aproximativ 300.000 de lei, monede din aur, o armă neletală și înscrisuri care vor servi drept probe în dosar”.