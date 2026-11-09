Caz de o violenţă extremă într-o familie din Caraş-Severin. Un individ şi-ar fi înjunghiat soţia şi fiul vitreg. I-ar fi atacat când victimele dormeau, iar tânărul de 21 de ani a murit, din cauza rănilor grave. Femeia este la terapie intensivă.

Un individ din Caraș-Severin și-ar fi înjunghiat soția și fiul vitreg în timp ce dormeau. Tânărul a murit, femeia este la ATI