Untold, Neversea, Summerwell, Electric Castle 2021. Ce se întamplă cu biletele deja cumparate

Marile festivaluri de muzică ale României, aşteptate de sute de mii de fani, au fost anulate. Untold, Neversea, Electric Castle, Summer Well și Jazz în the Park vor avea loc abia anul viitor.

Organizatorii îşi asumă decizia, după ce s-au consultat îndelung cu autorităţile. Cei care și-au cumpărat deja bilete sau abonamente le vor putea folosi la edițiile viitoare.

Cinci mari festivaluri care urmau să aibă loc în acest an și-au anunțat fanii că îi așteaptă la petrecere abia în 2021.

Probabil că cea mai frecventă întrebare este: ce se întâmplă cu biletele mele?

Ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate

Ei bine, cei mai mulți dintre organizatori au anunțat deja că vor fi valabile pentru edițiile următoare.

Însă potrivit legii, toți organizatorii de evenimente trebuie să respecte aceleași reguli atunci când vorbim despre bilete.

Fanii au la dispoziție 30 de zile ca să aleagă dacă vor să păstreze biletul pentru ediția de anul viitor sau îl transformă în voucher valoric.

Cu acest voucher pot să cumpere până pe 30 septembrie anul viitor alte produse pe care organizatorii le vând sau bilete la evenimente organizate tot de ei.

Dacă vreți banii înapoi, în primul rând trebuie să vă schimbați biletul într-un voucher și veți primi contravaloarea lui abia la sfârșitul lui 2021.

Untold și Neversea, amânate pentru siguranța participanților

Organizatorii Untold și Neversea au transmis că cele două festivaluri au fost amânate pentru 2021, pentru siguranța tuturor participanților.

Eduard Chereji, organizator Untold, Neversea: „Oamenii își doresc să vină la festival pentru că festivalul înseamnă o bucurie de a fi cu prietenii, de a fi în mulțime, și în condițiile în care ar fi trebuit să păstrăm acea distanță socială, să avem o limită de prieteni care se pot deplasa într-o parte în altă ar fi fost cu mult diminuată experiența festivalului și nici noi nu vrem să oferim o experiență cu jumătăți de măsură.”

95% dintre cei care și-au cumpărat deja bilete la Untold și Neversea au anunțat că își doresc să participe la următoarele ediții, iar organizatorii îi asigură încă de pe acum că majoritatea artiștilor pe care îi așteptau anul acesta vor fi prezenți la festival în 2021.

Summerwell ar fi împlinit anul acesta 10 ani

Aceiași veste au primit-o și fanii festivalului Sumerwell, care anul acesta ar fi împlinit 10 ani.

John Varbiu, organizator Sumerwell: „Eu cred că după experiența anului ăstuia când nu doar în România, ci la nivel global festivalurile au fost nevoite să se amâne, lumea care era amantoare de așa ceva va avea un apetit mult mai mare în 2021.”

Electric Castle, amânat pentru 2021

Și organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat că au anulat tot ce pregătiseră pentru acest an.

Evenimentul programat inițial la jumătatea lunii iulie la castelul la Bonțida, pe domeniul castelului Banffy, a fost reprogramat pentru 2021.

Andi Vanca, director comunicare Electric Castle: „Ne-am intels cu artiștii dar suntem acum în negocieri pentru că mulți sunt în turnee anul viitor și trebuie văzut să nu se intersecteze cu festivalul. Nu am luat bani înapoi de la artiști, cei care au cumpărat bilete le vor folosi în 2021, dacă lucrurile vor reveni la normal.”

Jazz in the Park, amânat

Și cel mai așteptat festival de jazz în aer liber din Cluj a fost anulat. Organizatorii recunosc că pierderile nu sunt de neglijat.

Alin Vaida, director Festival Jazz in The Park: „Am luat această decizie pentru că am pus pe primul plan sănătatea oamenilor. Au existat pierderi financiare ca în orice alt domeniu. Suntem în ngocieri cu artiștii...unii au înțeles, alții..”

Sute de mii de fani din țară dar și de peste granițe sunt nevoiți să aștepte un 2021 sănătos.

Totuși, cei mai mulți iubitori de muzică au înțeles că pe primul loc este siguranța.