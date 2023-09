Un urs care a mâncat o capră a fost împușcat, după ce primarul din Sfântu Gheorghe l-a căutat trei ore prin tufișuri

Acesta a menţionat, în cadrul unei conferinţe de presă, că "decizia nu a fost uşoară", însă a fost necesară, având în vedere pericolul pe care îl prezenta pentru localnici şi pentru bunurile acestora, notează Agerpres.

"Ieri am plecat în jurul orei 18:00 din primărie, am zis să arunc o privire un pic în oraş, să văd cum avansează lucrările şi eram exact între Chilieni şi Coşeni când, la ora 18,35, am primit mesajul RO-ALERT privind ursul. Am vorbit cu jandarmii, cu medicul veterinar, ne-am întâlnit şi vreo trei ore, în cămaşă albă şi în pantofi de primărie, am umblat să urmărim ursul prin tufişurile de la Chilieni. L-am găsit, l-am identificat, dar nu l-am putut prinde şi după trei ore m-am dus şi eu acasă. Şi cum ajung acasă, îmi sună telefonul, că iar a fost identificat ursul, tocmai mânca o capră, şi atunci rapid ne-am întors şi l-am prins pe individ (...) În prima fază a fost tranchilizat de medicul veterinar, dar după aceea primarul decide, deci era responsabilitatea mea. După ce am parcurs ce scrie în lege, (...) am luat decizia să fie adormit definitiv. Nu a fost o decizie uşoară", a declarat primarul Antal Arpad.

Acesta a mai menţionat că, din păcate, şi oamenii şi urşii au ajuns într-o situaţie tragică.

"Să ştiţi că mie îmi plac foarte mult uşii, v-am mai spus acest lucru, că sunt foarte mândru de faptul că este un simbol al pădurilor noastre, dar eu cred că este o tragedie şi pentru urşi şi pentru noi faptul că am ajuns în situaţia asta, să împuşcăm urşi prin oraşe, comune, să îi lovim cu maşinile, cu trenul, să cerşească la marginea drumului. Nu ăsta este ursul pe care eu doresc să îl văd. Deci nu turismul de genul că vine cineva din alte zone să vadă un urs la marginea drumului. Asta nu e turism, asta e bătaie de joc pentru urs", a mai spus primarul Antal Arpad.

Miercuri dimineaţă, cetăţenii municipiului Sfântu Gheorghe au fost avertizaţi, printr-un mesaj Ro-Alert transmis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna, că a fost semnalată prezenţa unui urs la intrarea în localitate, în apropierea Cartierului Gării. Cel de-al doilea mesaj, transmis după-amiază, indica prezenţa ursului pe malul Râului Olt, înspre Chilieni, unde a şi fost găsit.

Acesta este cel de-al doilea urs împuşcat vara aceasta, după ce a intrat în municipiul Sfântu Gheorghe.

