Un tânăr din Iași a intrat cu forța în casa unei femei de 65 de ani și a încercat să o violeze

O femeie de 65 de ani din judeţul Iaşi a trecut prin spaima vieii sale când în toiul nopţii un tânăr de 20 de ani a intrat cu forţa în casa ei, şi a început să o lovească.

Bărbatul, chiar rudă cu victima, credea că găseşte bani în casă şi voia şi să o violeze pe femeie. Ea i s-a împotrivit din răsputeri şi a reuşit să scape cu fuga, profitând de faptul că intrusul era beat. În final, individul a ajuns în arest.

Tânărul a spart un geam de la uşa locuinţei şi a dat buzna peste femeia de 65 de ani.

Victima: ”Știa că e ziua de pensie, ştia, dar nu am luat pensia. Ştia că mai am bani, dar banii îi ţine băiatul acasă, eu nu ţin banii. A tras, mă înjura, mă făcea în toate felurile. Am scăpat cu fugă, am avut putere în mine şi am fugit, dacă nu fugeam, cine ştie ce se mai întâmpla”.

Vecin: ”A intrat peste ea, a spart geamurile”.

Femeia a cerut imediat ajutorul unei vecine. Iar suspectul a fost reţinut, în scurtă vreme. Este cunoscut de poliţiştii care îl amendaseră în trecut pentru furt şi distrugere.

Unchiul suspectului: ”Mie mi-a rupt gardul, mi-a furat fânul, ăsta nu trebuie lăsat în libertate. El a spus, când l-a luat Poliţia din sat ca dacă cumva îl arestează, el prima dată omoară un poliţist”.

Vecină: ”El a mai intrat de Revelion peste nişte femei”.

Tânărul de 20 de ani este cercetată acum pentru tentativă de viol.