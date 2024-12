O mamă își taxează membrii familiei pentru pregătirea meselor de Crăciun. „Am păstrat chitanțele și am calculat corect”

Abi Richards, în vârstă de 35 de ani, din Hampshire, a spus că a cheltuit aproape 300 de dolari pe mâncare și băuturi pentru acest Crăciun, deoarece gătește pentru 10 membri ai familiei timp de trei zile.

Ea a explicat că îi taxează pe fiecare cu puțin sub 32 de dolari pentru a acoperi costurile micului dejun, prânzului și cinei în aceste zile. Abi a împărtășit vestea într-un videoclip postat pe rețelele sociale, stârnind reacții mixte.

Videoclipul postat pe TikTok a strâns peste un milion de vizualizări.



„Va fi scump”, a spus ea despre costul asociat cumpărăturilor.

Abi a declarat pentru agenția de știri SWNS că acesta este al patrulea an consecutiv în care găzduiește cina de Crăciun acasă. Ea a spus că în fiecare an familia ei a „contribuit” la costurile pentru alimente.

Anul acesta, însă, a păstrat chitanțele și a „calculat corect” – cerându-le celor opt adulți care participă să achite partea lor din mâncare și băuturi.

Abi a spus că este „mai ușor” să procedeze astfel, întrucât familia ei să nu se îngrijoreze că trebuie să aducă ceva cu ei pentru Crăciun. Unii utilizatori de pe rețelele sociale au fost de accord cu decizia ei, în timp ce alții au numit-o „dezgustătoare”.

Abi locuiește cu soțul ei și cei doi copii ai lor, în vârstă de 5 și 2 ani. Pe lângă familia sa, Abi gătește pentru mama, soacra, socrul, sora, partenerul surorii și nepoata de sărbători.

În videoclipul postat în mediul online, Abi a calculat că a cheltuit aproape 300 de dolari în două magazine. Astfel, a făcut calculele și a decis să taxeze adulții cu aproape 32 de dolari de persoană.

„Ceea ce, de fapt, nu mi se pare deloc rău pentru trei zile de mese”, a spus Abi.

„Nu le dați o sumă exactă, ca și cum ar merge la un restaurant. Aceasta schimbă dinamica sărbătorii, iar ei ar putea, la fel de bine, să mănânce la un restaurant”, a precizat Diane Gottsman, fondatoarea Protocol School of Texas din San Antonio, pentru Fox News Digital.

Abi a declarat pentru SWNS că familia ei este mai mult decât bucuroasă să contribuie. Ea a afirmat că ei au fost cei care „au insistat” să facă asta încă din primul an.

„În fiecare an ofer o estimare aproximativă pentru ca ei să contribuie. Nu îmi place să cer nici prea mult, nici prea puțin. Acesta este primul an în care am păstrat chitanțele și am calculat corect”, a spus Abi pentru SWN.

