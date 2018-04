Un sucevean a încercat să vândă pe net un trofeu de leu. Ce le-a spus polițiștilor

Monitorul de Suceava

Un tânăr din județul Suceava a scos la vânzare pe o pagină de anunţuri online un trofeu de leu. Nu și-a pus problema că ceea ce face nu este legal, iar acum încearcă să scape de consecințe cu tot felul povești.

Blana de leu, cu tot cu cap, a fost fotografiată din prim-plan, iar tânărul a cerut 600 de lei pentru aceasta. La numai câteva ore de la postare, vânzătorul a fost luat cu asalt de curioși, dornici să achiziţioneze pielea de leu. Despre caz au fost sesizaţi însă și comisarii Gărzii de Mediu Suceava, dar și poliţiștii de la Serviciul Arme al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, care s-au deplasat la faţa locului și au demarat cercetări, relatează Monitorul de Suceava.

Tânărul, din comuna Păltinoasa, riscă o amendă minimă de 7.500 de lei pentru că a încercat să vândă trofeul de leu.

Inițial, a spus că trofeul este adus din Portugalia de un prieten. .

Însă, în faţa poliţiștilor, acesta și-a schimbat povestea și a spus că a găsit trofeul de leu pe albia unui pârâu din localitate. Pentru a fi mai convingător, tânărul le-a arătat poliţiștilor și fotografii făcute în locul în care ar fi găsit pielea de leu, în luna decembrie a anului trecut.

”Am zis că e din Portugalia că am vrut să fac și eu vânzare, că dacă ziceam că am găsit-o pe malul apei nu puteam cere prea mult. Eu nu știam legile, nu mi-am dat seama că nu am voie să o comercializez ori să o ţin pentru mine. Dacă știam o duceam la poliţie”, a declarat tânărul.

Trofeul urmează să ajungă la Muzeul de Știinţele Naturii din Suceava.

După toate probabilităţile este vorba de un leu provenit din braconaj, însă va fi foarte greu, dacă nu imposibil, de stabilit de unde provine cu exactitate.

