Un stareț a fost schimbat din funcție după o poveste de dragoste neîmplinită. Cum l-ar fi șantajat femeia pe care o iubea

Bărbatul a povestit, pentru Știri de Cluj, că i-a trimis un videoclip indecent unei femei pe care o iubea. Starețul nu își dorea să se căsătorească cu ea deoarece nu a vrut să renunțe la funcție. Așa că aceasta s-a răzbunat și a arătat filmarea respectivă Mitropoliei.

„I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a spus starețul.

Femeia a fost la mănăstire de câteva ori. Cei doi au ținut legătura prin intermediul rețelelor sociale

Potrivit unor surse citate de Știri de Cluj, femeia s-ar putea să se fi folosit de imaginile respective pentru a-l șantaja pe stareț. Astfel, ea ar fi câștigat până la 10.000 de lei.

Sursa: stiridecluj.ro Etichete: , , , Dată publicare: 19-04-2023 14:33