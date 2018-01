Un șofer s-a răsturnat cu mașina, în Capitală: „Am tras de volan și am accelerat”

Patru tineri au trecut pe lângă moarte, sâmbătă seară, în urmă unui accident petrecut pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei.

Șoferul, care are carnetul de conducere doar de câteva luni, a pierdut controlul volanului, încercând să facă o depășire, și s-a răsturnat cu mășInă.

Din fericire cei patru băieți s-au ales doar cu o sperietură zdravănă.

Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 22:30, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, vis-a-vis de Policlinica Titan.

Șoferul de 18 ani a vrut să depășească mașina din fața lui ca să prindă culoarea verde la semafor, spun martorii.

În autoturism se mai aflau trei pasageri, doi dintre ei minori.

Șofer:"Am vrut să mă bag de pe banda 2 pe banda 3, am dat semnal, am tras de volan și am accelerat ca să măresc viteză. Ne-au salvat centurile. Am avut noroc de undeva de pe aici de sus."

După ce a acroșat bordura și a pus la pământ semaforul, șoferul s-a rostogolit cu autoturismul și a ajuns la aproximativ trezeci de metri de impact.

Cei care au fost martori la grozăvie, spun că tânărul a apăsat prea tare pedala de accelerație.

Martor: "Veneau cu viteză, m-au depășit pe mine la Titan și aveau viteză enormă. E și mâzgă pe jos și i-a furat. A încercat să depășască o mășină din față și s-au răsturnat și au mers târâș, s-au învârtit.."

Martor: "A alunecat pe mâzgă și s-a dat de trei ori peste cap. S-a dus sanie, La verde pleaca cu a 4-a de pe loc, până dincolo, să vadă cât prinde."

Înainte să ajungă medicii, martorii au fost cei care le-au sărit în ajutor celor 4 băieți prinși între fiarele mașinii.

Impactul a fost unul extrem de puternic, însă din fericire niciunul dintre ei nu a ajuns la spital.