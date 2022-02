Un șofer a ajuns cu mașina sub remorca unui TIR. Bucăți din autoturism s-au împrăștiat pe ambele sensuri de circulație

Un șofer a ajuns la spital, după ce s-a înfipt cu mașina sub remorca unui TIR. S-a întâmplat marți seară, la intrarea în municipiul Timișoara.

De vină ar fi șoferul mașinii de mare tonaj, care nu s-a asigurat și a târât autoturismul zeci de metri, până a reușit să frâneze, susține cel rănit. Polițiștii au dechis o anchetă.

Accidentul a avut loc pe drumul național ce leagă Timișoara de Lugoj, chiar la intrarea în orașul de pe Bega. Șoferul autoturismului, în vârstă de 68 de ani, era singur în mașină. Nu a apucat să frâneze la timp cand masina de mare tonaj, condusa de un barbat de 40 de ani, i-ar tăiat calea, spune el. Este insa contrazis de barbatul care conducea TIR-ul.

Șoferul TIR-ului: "Înainte să fac virajul la stânga, m-am asigurat că nu e nimeni nici în dreapta, nici în stânga, am făcut virajul, în care am înaintat vreo 50 de metri și deodată din spate am auzit o bubuitură...bum! Zic, să fie o explozie, o roată, mă dau jos, mă uit în spate, o mașină era sub camion".

Impactul a fost atât de puternic încât bucăți din autoturism s-au împrăștiat pe ambele sensuri de circulație, pe zeci de metri.

Șoferul camionului ieșea din parcarea unui depozit și nu a observat că din același sens de mers venea o mașină. Impactul a fost invitabil, autoturismul a intrat frontal în remorca camionului.

La fața locului au ajuns cei de la Poliție, Pompieri si Ambulanță, dupa ce martorii au sunat la 112. A fost nevoie si de un echipaj de la Descarcerare pentru ca șoferul autoturismului să fie scos din mașină. Rănile lui sunt ușoare, dar a fost dus la Spitalul Județean din Timișoara pentru investigatii.

Andreia Jerdea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: "În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă".

Circulația a fost complet blocată în zonă, zeci de minute. Politiștii urmează să stabilească împrejurarile exacte în care s-a produs accidentul.