Un sat din România apare în Top 20 locuri din lume pe care trebuie să le vizitezi măcar o dată în viață | GALERIE FOTO

Conform msn.com, persoanele pasionate de călătorii nu trebuie să rateze ocazia de a vizita satul transilvănean Rășinari.

"Rășinari este un sat care face parte din Mărginimea Sibiului, o zonă specifică a județului Sibiu și o regiune etnografică unică a României. Este o zonă muntoasă, compusă din 18 sate cu 40.000 de locuitori care împărtășesc aceleași tradiții, arhitectură și istorie.

Zona este situată la sud-vest de orașul Sibiu, în sudul Transilvaniei, la poalele munților Cindrel și Lotrului.

Satul are o istorie bogată în creșterea oilor și în producerea unei mari game de produse tradiționale. Brânza este un produs iconic, care este sărbătorit prin "Drumul brânzei în Mărginimea Sibiului" și în cadrul festivalului "Ziua Cheesecake-ului Românesc" și "Festivalului Brânzei și Coniacului.

Alte atracții culturale ale orașului includ Grupul de dans popular tradițional, Muzeul Etnografic al orașului, Muzeul Bisericesc, Biserica Sfânta Paraschiva și casa familiei poetului Octavian Goga", este descrierea făcută satului Rășinari de către msn.com.

Rășinari rivalizează cu localități din Spania, Peru sau Iordania

Printre locurile pe care trebuie să le vizitezi măcar o dată în viață se numără Choachí (Columbia), Umm Qais (Iordania), AlUla Old Town (Arabia Saudită), Guadeloupe (Spania), Bohinj (Slovenia), Raqchi (Peru), Creel (Mexic), Sauris Zahre (Italia), Dazhai (China), Puqueldón (Chile), Mestia (Georgia), Zell am See (Austria), Rupit (Spania), Birgi (Turcia), Alquézar (Spania), Andermatt (Elvețiaa), Castelo Novo (Portugal), Giglio Island (Italy) și Wagrain (Austria).

